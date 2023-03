Siete pronti ad accogliere il prossimo Redmi Note 12S, che dovrebbe arrivare anche nel mercato europeo? L’insider Kacper Skrzypek ha fatto sapere su Twitter che il dispositivo è sul punto di essere presentato: dovremmo fare la sua conoscenza verso la metà di maggio. Le varianti del telefono saranno due, con nomi in codice ‘Sea’ e ‘Ocean’ (uno con e l’altro senza NFC).

Il Redmi Note 12S sarà spinto da un processore MediaTek, anche se per adesso non è ancora chiaro su quale chip sia ricaduta la scelta (detto questo, non siamo neanche in grado di farvi sapere se il device presenterà o meno la connettività 5G in quanto bisogna conoscere il modello del processore per risalire alla questione). Il precedente Redmi Note 11S era arrivato nelle varianti 4G e 5G, il primo con processore Helio G96 ed il secondo spinto dal SoC Dimensity 810.

#RedmiNote12S is being prepared to be released. One of European Xiaomi's distributors said sales will begin in mid-May. Probably (not confirmed yet) codename "sea"/"ocean" (if it's true, it's a MediaTek device – IDK which SoC; two codenames = one for NFC version and one without) — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) March 2, 2023

I due dispositivi non si distinguevano soltanto per questi tratti dato che presentano anche diagonali di display differenti, come pure fotocamere e tagli di memoria. Non sappiamo ancora dirvi se il produttore cinese deciderà di fondere i due modelli proponendo un’unica versione per entrambi. Il discorso andrebbe sicuramente approfondito, anche se per adesso la situazione non può essere snocciolata per mancanza di comunicazioni che diano ulteriori dettagli e chiariscano il tutto in maniera più ampia. Non è dato di conoscere nemmeno il prezzo del dispositivo, che comunque dovrebbe mantenere un profilo basso e non arrivare a costare chissà quanto (del resto, stiamo parlando di uno smartphone di fascia media, che, pertanto, non può certamente presentare un cartellino troppo esoso). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

