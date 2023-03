Garmin ha presentato in via ufficiale la nuova serie Forerunner 265 e Forerunner 965, nonché i suoi primi smartwatch con GPS dedicati e dotati di vivaci display AMOLED. Si tratta di dispositivi che si presentano leggeri, luminosi e progettati per percorrere qualsiasi distanza, oltre a disporre di display opzionali Always-On a colori sempre attivi facilmente leggibili, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche; inoltre, presentano un touchscreen reattivo che va a completare il classico design a cinque pulsanti, permettendo così un accesso veloce alle funzioni di salute quotidiane, notifiche intelligenti e tanto altro ancora. Andiamo subito a vedere le loro principali caratteristiche, i prezzi e la disponibilità.

I nuovi Garmin Forerunner 265 e Forerunner 965 sono capaci di offrire strumenti innovativi per aiutare gli atleti a superare ogni limite. È possibile iniziare la giornata nel modo migliore con un rapporto mattutino, che fornisce una panoramica del sonno della passata notte e delle prospettive di allenamento della giornata, insieme allo stato e al tempo dell’HRV (variabilità della frequenza cardiaca). Si può utilizzare il widget di gara per ottenere suggerimenti di allenamento, sedute di allenamenti giornalieri personalizzati suggeriti e previsioni sul tempo per giungere al termine di una gara imminente in base ai dettagli del percorso, alle condizioni meteorologiche e alle prestazioni. Gli orologi sono dotati di GPS, GLONASS, Galileo, rilevamento della posizione in multifrequenza e della tecnologia SatIQ, oltre alle connettività Bluetooth, ANT+ e WiFi.

Con la bellissima serie Forerunner 265 e Forerunner 965 di Garmin è possibile visualizzare anche gli allenamenti giornalieri personalizzati suggeriti, capire se si tratta di una buona giornata per lavorare duro o prendersela comoda grazie a un punteggio di preparazione all’allenamento basato sulla qualità del sonno, il recupero, il carico di allenamento e altro ancora. Inoltre, si può tenere traccia della variabilità della frequenza cardiaca durante il sonno e misurare la potenza di corsa e le dinamiche di corsa come lunghezza del passo, tempo di contatto con il suolo ect. Il Garmin Forerunner 965 sarà a disposizione verso la fine di marzo al prezzo consigliato di 649,99 euro, mentre il Forerunner 265 è disponibile già da ora al prezzo di 499,99 euro.

