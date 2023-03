Sta calando un bel po’ il prezzo del Samsung Galaxy S22 su Amazon, dispositivo che nella colorazione Phantom White risulta essere più conveniente rispetto a qualche giorno fa. Se state quindi pensando ad un top di gamma di stampo Android, ma provando a risparmiare qualche euro, quest’offerta proposta quest’oggi dal famoso sito di e-commerce potrebbe fare al caso vostro. Non è un prodotto di quest’anno, visto come sia arrivato in commercio il Samsung Galaxy S23, ma si ritrova con specifiche tecniche di grande livello che non hanno nulla da invidiare alla concorrenza. Approfondiamo a questo punto l’offerta odierna di Amazon per questo Samsung Galaxy S22.

Iniziano ad essere frequenti le occasioni per Samsung Galaxy S22: il nuovo prezzo Amazon con l’offerta di marzo

Nuovi riscontri, dunque, dopo l’offerta di fine febbraio. Il modello in questione si ritrova nella colorazione bianca e con una memoria interna da 128GB, ovviamente non manca la connettività 5G. Amazon propone questo top di gamma di stampo Android alla cifra di 598,99 euro e c’è disponibilità immediata con consegna gratuita nel giro di qualche giorno. Come si può notare, rispetto a solo qualche giorno fa, c’è stato un ulteriore abbassamento di prezzo, seppur minimo.

Per chi fosse interessato all’acquisto di questo Samsung Galaxy S22 può anche optare per il pagamento a rate grazie a Cofidis, in questo modo la spesa verrà dilazionata nel tempo e più utenti potranno provare ad acquistare tale prodotto. Per quanto riguarda le specifiche tecniche ricordiamo la presenza del display da 6,1 pollici Infinity-O a 120Hz dotato di tecnologia Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster che offre un’elevata visibilità all’aperto, assicurando una vista chiara sia in pieno giorno, sia di notte. Il processore è un Exynos 2200 realizzato a 4nm che ottimizza alla perfezione qualsiasi aspetto di questo smartphone, a partire dal comparto fotografico.

Ritroviamo infatti una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel, mentre quella frontale risulta essere da 10 megapixel. Infine spazio alla batteria da 3700 mAh, ma come sempre super ottimizzata. A voi la decisione finale sul Samsung Galaxy S22.

