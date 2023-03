Dopo una misteriosa equazione comparsa sui profili social, ecco annunciati i concerti di Daniele Silvestri nel 2023. Il cantautore romano ritorna sul palco dopo una prima tranche del tour indoor iniziato nel 2022 e dopo aver lanciato il singolo Tik Tak. Nel 2023 di Daniele Silvestri potrebbero arrivare altre novità, come precisa l’artista sul suo profilo social.

Di seguito tutte le date dei concerti di Daniele Silvestri nel 2023:

18 maggio NAPOLI, Teatro Augusteo

Poltronissima Gold € 45,00

Poltronissima € 40,00

Poltrona € 35,00

Galleria Centrale € 35,00

Galleria Laterale € 30,00 19 maggio ROMA, Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone

Platea € 52,00

Galleria € 40,00

Galleria con Balaustra € 40,00 20 maggio BOLOGNA, Teatro Duse

Prima Platea € 52,00

Seconda Platea € 52,00

I Galleria € 46,00

I Galleria Vis Ridotta € 39,00

II Galleria € 39,00

Loggione e Balconate Laterali € 39,00 22 maggio MILANO, Teatro Lirico

Poltronissima € 52,00

Poltrona € 46,00

Galleria € 40,00

Visibilità Ridotta € 35,00

I biglietti per i concerti di Daniele Silvestri nel 2023 sono già disponibili su Ticketone con i diritti di prevendita. Nell’annunciare la sua nuova tornata di spettacoli, il cantautore romano ha scritto:

“È ‘con viva e vibrante soddisfazione’ – diceva qualcuno – che vi annuncio la chiusura di un cerchio. Il tour Teatri/22 era un work in progress, come sa bene chi è venuto a vederci. Storie e canzoni inedite che nascevano, prendevano vita e forma, insieme a voi. Ora quel progress e quel work sono arrivati a conclusione. Il racconto fin qui sempre aperto ora ha il suo finale. Ve lo mostreremo in 4 nuove e conclusive date del tour che per l’occasione è stato ribattezzato ‘TEATRI X’. E proprio in quella X sta il risultato di questa strana e appassionante equazione, e di questi intensi mesi di lavoro condiviso. Mi spiegherò meglio più avanti. Intanto vi annuncio le due prime e più importanti variabili: il Quando e il Dove”.

L’ultimo disco in studio di Daniele Silvestri è La Terra Sotto I Piedi (2019), che include il singolo sanremese Argentovivo, e per questo motivo i fan sono in febbrile attesa di novità discografiche a ben 4 anni di distanza dall’album. Il 2023 potrebbe essere l’anno giusto, stando a quanto dichiarato dal cantautore sui social in occasione delle nuove date del tour.

Teatri X è dunque la chiusura di un cerchio sul quale Silvestri, dichiara, si spiegherà meglio più avanti.

