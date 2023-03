Zachary Quinto in Wolf è pronto a riprendere in mano la sua carriera sperando di riprendere una corsa che si è interrotta ormai da tempo, dalla fine di NOS4A2. Arrivano mesi turbolenti per la serialità americana, momenti in cui alcune serie giungeranno alla fine e altre inizieranno a vedere la luce del sole e le novità non mancheranno a cominciare proprio da questa che riguarda l’amato e odiato Sylar di Heroes.

Zachary Quinto scenderà in pista come protagonista del pilot del dramma Wolf. Secondo quanto appreso da TVLine sembra che la serie sarà ispirata ai libri The Man Who Mistook His Wife for a Hat e An Anthropologist on Mars di Oliver Sacks, il potenziale dramma segue un neurologo rivoluzionario ed esagerato e il suo team di stagisti alle prese con l’esplorazione dell’ultima grande frontiera, la mente umana, mentre sono anche essi alle prese con le proprie relazioni e la propria salute mentale.

Il Dr. Wolf, interpretato da Zachary Quinto, sarà capo della neurologia al Bronx General, e viene descritto come un “genio ossessivo…attratto da persone che la società considera ‘altre’ e le aiuta a trovare la speranza e uno scopo nella vita. Abbraccia le differenze piuttosto che sopprimerle”. Il pilot della serie è stato scritto da Michael Grassi che è produttore esecutivo insieme al regista Lee Toland Krieger, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman, Henrik Bastin, Melissa Aouate, Jonathan Cavendish, Andy Serkis e Will Tennan.

Al momento non si conoscono altri dettagli sulla serie e nemmeno sul cast che affiancherà Zachary Quinto. Ne sapremo di più a ridosso dell’inizio delle riprese, questo è certo, ma la notizia basta per mettere in subbuglio i fan dell’attore.