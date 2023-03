Marzo è giunto e il tempo sembra scorrere inesorabilmente verso lo stop alla condivisione dell’abbonamento Netflix al di fuori della propria famiglia, anche in Italia. Il mese di febbraio è stato colmo di notizie relative alle nuove misure di restrizione della pratica di condivisione appunto delle password della piattaforma tra amici, parenti e semplici conoscenti. Poi dalle parole si è passati ai fatti: in Spagna e Portogallo è stato introdotto il concetto di membro extra per la fruizione del servizio anche con chi non vive con noi, naturalmente con costi maggiorati del piano. Qual è dunque lo scenario che attende anche il nostro paese?

Marzo decisivo

A più riprese, sono giunte conferme su una vera e propria rivoluzione per la condivisione dell’abbonamento Netflix entro la fine di marzo un po’ in tutto il mondo. In pratica, con la necessità di associare ad ogni profilo un’abitazione principale di fruizione del servizio, sarà inibita la fruizione dei contenuti in luoghi diversi da una prima residenza (fatta eccezione per l’utilizzo in mobilità con la generazione di codici di accesso temporanei). Questo tipo di sistema ha fatto capolino in alcuni paesi del mondo e da ultimo è in fase di prima implementazione in Europa, con la Spagna e Portogallo. La stessa novità sarebbe pronta a sbarcare anche in Italia: ne conseguirebbero controlli degli indirizzi IP di accesso al servizio e dunque eventuali blocchi.

Nuovi costi

Se davvero si procederà al blocco della condivisione dell’abbonamento Netflix non regolamentata e illegale anche in Italia nel giro di poche settimane, si potrà passare ad un piano che includa anche persone esterne alla propria famiglia (quest’ultimo ufficiale e con maggiorazione di costo). In Portogallo e Spagna l’opzione del membro extra aggiuntivo è già possibile al costo (rispettivamente) di 3,99 euro e 5,99 euro per utente in più. Chissà invece per il nostro paese quale spesa sarà prevista.

