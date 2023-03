Le riprese di Euphoria 3 slittano ancora. Secondo quanto si apprende, la terza stagione tarderà ad arrivare, con la produzione che aprirà i battenti solo più tardi, nel corso del 2023. Infatti sembra che il cast non abbia ancora ricevuto le sceneggiature degli episodi. Inoltre, molti degli attori sono impegnati in altri progetti, che li obbligheranno a stare lontani dal set nei prossimi mesi.

In primis, Zendaya. La protagonista della serie tv è impegnata con il suo film Challengers, che è ancora in post-produzione, il che probabilmente ha richiesto ancora più tempo poiché è anche una produttrice. Anche le altre star di Euphoria, tra cui Maude Apatow (impegnata in uno spettacolo teatrale), Sydney Sweeney, Jacob Elordi e Hunter Schafer hanno tutti ottenuto ruoli importanti al di fuori dello show targato HBO. Quindi, soddisfare tutti i diversi programmi degli attori è probabilmente complicato.

Un altro fattore che ha scatenato il ritardo delle riprese di Euphoria 3 potrebbe essere Sam Levinson. Il creatore è stato travolto dalle polemiche dopo che sono emersi alcuni dettagli dietro le quinte della sua nuova serie, The Idol, con The Weekend, ambientata nel mondo dei giovani e della musica. Stando ai report, riportati in un’inchiesta del Rolling Stones, lo show è stato definito una sorta di “torture porn” che glorifica lo stupro. Senza contare delle innumerevoli scene di sesso e di nudo, che avrebbero dei particolari sconcertanti.

Stando all’inchiesta del noto magazine, che ha intervistato diversi membri del cast e della troupe di The Idol, la regista Amy Seimetz è stata sostituita dal co-creatore Sam Levinson quando le riprese erano quasi completate. Una volta subentrato, secondo quanto riferito dal Rolling Stones, lo sceneggiatore di Euphoria avrebbe demolito quanto costruito in precedenza e dato una rivisitazione creativa alla serie tv.

Il nuovo approccio sarebbe quindi diventato più crudo ed esplicito, trasformando The Idol in modo del tutto estremizzato, con i dettagli descritti prima. “Una fantasia torture-porn sessuale“, così la definisce il Rolling Stones.

The Idol non ha ancora una data d’uscita, così come Euphoria 3.

