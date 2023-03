C’è davvero stata una rissa tra Fedez e Edoardo Donnamaria? Il rumor è partito direttamente dalla casa del GF Vip, quando mercoledì 1° marzo Luca Onestini è uscito nel giardino e ha detto: “Min**ia te che hai fatto a pizze con Fedez… “, un’affermazione che ha gelato tutti i presenti e sulla quale è intervenuto subito il diretto interessato.

“Ma nun di’ ‘ste cose”, l’ha redarguito subito Donnamaria. Tutti conosciamo i tempi con cui una notizia si diffonde sui social, per questo il concorrente ha subito chiarito la vicenda per evitare il diffondersi di informazioni infondate o distorte. Edoardo Donnamaria ha detto:

“Una volta volta stavamo lì al bar e mi ha mezzo spinto, per sbaglio. Io gli ho detto una cosa, lui mi ha risposto tipo ‘Oh, buono cosa?’. Ma mica mi ha menato!”.

Poco dopo i due si sarebbero fatti una grassa risata. Nessuna rissa tra Fedez e Edoardo Donnamaria, quindi. In ogni caso, il rapper e imprenditore digitale non ha ancora pubblicato una replica. In realtà Federico Lucia si è chiuso nuovamente nel silenzio social dopo essere riapparso per dissare Mario Giordano.

Il silenzio social di Fedez ha assunto le sfumature di un giallo, visto che dopo il siparietto con Rosa Chemical a Sanremo e i rumor sulla lite con Chiara Ferragni il rapper era scomparso. Dopo aver fatto nuovamente capolino per il caso Giordano e per presentare la terza stagione di LOL e il suo nuovo podcast, il rapper è di nuovo assente.

Addirittura Fedez non avrebbe partecipato alla conferenza stampa per la presentazione di LOL 3, alla quale era presente anche Serena Dandini. Tuttavia, ormai è condivisa l’opinione che Federico Lucia potrebbe riattivare i suoi profili per annunciare la tanto attesa seconda stagione di The Ferragnez, con alcune scene girate nel backstage del Festival di Sanremo.

