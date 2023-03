Quanto torna Uomini e Donne? Tutti si chiedono ancora quale sarà la decisione Mediaset e, soprattutto, quando Maria de Filippi sarà in grado di tornare ad occuparsi dei suoi programmi. Chi segue il dating show e tutti i programmi Fascino sa bene che, tranne in alcune occasioni, non vanno in onda in diretta e quindi ci sarebbe altra carne al fuoco per intrattenere il pubblico di Canale5. A quanto pare, però, per rispetto al dolore di Maria de Filippi, si è deciso di stoppare la programmazione e rimandare tutto a tempi migliori, ma fino a quando?

Quello che è certo è che oggi, 2 marzo, Uomini e donne non va in onda e lo stesso succederà domani, 3 marzo. Al posto di cavalieri e dame urlanti e di giovani alla ricerca dell’amore, andranno in onda dei film in replica, ma quando torna Uomini e Donne? Al momento sembra che la trasmissione tornerà in onda regolarmente a partire da lunedì 6 marzo.

Le novità però riguarderanno gli altri programmi. Secondo le ultime novità, sempre salvo cambiamenti, sembra che C’è Posta per Te andrà in onda tranquillamente domani sera mentre Maria De Filippi dovrebbe tornare in studio domani pomeriggio, venerdì 3 marzo, per una nuova registrazione di Amici che tornerà in onda domenica 5 marzo.

L’unico problema rimane C’è Posta per Te che era ormai in dirittura di arrivo, ci sarà modo di vedere il finale di questa edizione? Siamo sicuri che Mediaset non rinuncerà al suo gioiellino del sabato sera nonostante il cambiamento nella programmazione. A quasi una settimana dalla morte di Maurizio Costanzo, la conduttrice sta piano piano mettendo insieme la sua nuova vita e la stessa Raffaella Mennoia nelle scorse ore su Instagram ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto dicendosi pronta adesso a tornare a vivere: