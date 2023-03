L’aggiornamento One 5.1 è stato tanto repentino per numerosi Samsung Galaxy ma non può dirsi di certo perfetto. Già per i top di gamma della serie S si era cominciato a parlare di problemi alla batteria per i dispositivi subito supportati. Con il prosieguo della distribuzione anche sugli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 4 e 3, stiamo ricevendo l’ulteriore conferma che l’update sia responsabile del calo dell’autonomia dei telefoni.

Cosa sta succedendo ai Samsung Galaxy Z Fold 4 e 3 già aggiornati all’ultima interfaccia One 5.1? Il sito di settore SamMobile riporta la notizia della pioggia di lamentele dei possessori di questi dispositivi delusi dall’ultima esperienza software. Si fa riferimento al calo repentino della percentuale di autonomia dei dispositivi foldable subito dopo l’update. Se, nei giorni immediatamente successivi all’adeguamento software, la scarsa durata della batteria poteva anche dipendere da un uso maggiore dei dispositivi (per testarne le novità) ora si ha praticamente la certezza che il pacchetto incide sui consumi. La causa esatta del fenomeno del battery drain non è stata ancora individuata per i foldable. Al contrario, per i Samsung Galaxy S21 e S22 si era invece parlato di responsabilità della tastiera Samsung per il problema e dunque si consigliava l’utilizzo di qualche alternativa.

Cosa potrebbe accadere nell’immediato per porre rimedio ai problemi di batteria della One 5.1 con i Samsung Galaxy Z Fold 4 e 3? Probabilmente per i dispositivi foldable e anche per altri Galaxy potrebbe venire in aiuto l’imminente patch di sicurezza di marzo con qualche correzione del bug. Nel frattempo, per cercare di ovviare al fenomeno del battery drain in autonomia, potrebbe essere utile eseguire due operazioni. La prima consiste nello svuotare la cache di Android e la seconda prevede l’aggiornamento delle app del telefono alla loro versione più recente, per farle funzionare meglio con la versione software più recente.

Continua a leggere su optimagazine.com