L’ottava puntata di Che Dio ci Aiuti 7 va in onda stasera, giovedì 2 marzo. Mancano solo due appuntamenti al finale di stagione, e per le ragazze del convento ci sono ancora problemi di cuore, mentre Suor Teresa è determinata a trovare una famiglia per Elia. Il bambino, però, si è ormai affezionato a Sara.

Di seguito quindi le anticipazioni sull’ottava puntata di Che Dio ci Aiuti 7:

Si comincia con l’episodio 7×15 dal titolo La donna senza sonno, di cui vi riportiamo la sinossi:

Suor Teresa è risoluta nel voler cercare una famiglia per Elia: al più presto parlerà con il bambino per avvertirlo che dovrà lasciare il convento. Dire la verità al bambino però si rivela più difficile del previsto ed Elia trova conforto tra le braccia di Sara. Cate è su di giri per un invito di Giuseppe, ma la serata non va come si aspetta. Ludovica ignora i tentativi di riavvicinamento di Ettore e nel frattempo continua la sua ricerca per dimostrare l’innocenza della madre. Intanto Emiliano si occupa di Corinna, una paziente che soffre d’insonnia a causa di un trauma…

A seguire, l’episodio 7×16 intitolato Non era destino, ed ecco la sinossi:

Suor Teresa cerca la famiglia giusta a cui affidare Elia, ma il suo rapporto con il nipote è sempre più stretto e si rende conto che è difficile lasciarlo andare. Emiliano, nel frattempo, inizia a frequentare la sua ex-paziente Corinna e Sara, presa dalla gelosia, elabora un piano. Azzurra capisce presto la verità e spinge Sara ad essere sincera con Emiliano. Intanto in convento è anche arrivato Enrico, un seminarista “ex-pugile”, mandato dal Vescovo, che Azzurra sospetta nasconda un segreto.

Nel cast di Che Dio ci Aiuti 7: Francesca Chillemi è Azzurra Leonardi; Pierpaolo Spollon è Emiliano; Valeria Fabrizi interpreta Suor Costanza; Federica Pagliaroli è Sara; Ileana D’Ambra è Cate; Emma Valenti è Ludovica; Filippo De Carli è Ettore; infine Valerio Di Domenticantonio è Elia.

L’appuntamento con l‘ottavaa puntata di Che Dio ci Aiuti 7 è per stasera alle ore 21:25 su Rai1.

