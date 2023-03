Gli smartphone pieghevoli sono davvero così irresistibili come sembrano? La crescita finora era stata costante, ma, a ridosso del Q4 2022, per la prima volta c’è stato un calo su base annua. Stando ad un rapporto pubblicato da Display Supply Chain Consultants, rispetto al Q3 2022, le spedizioni di smartphone pieghevoli sono scese del 48% e del 26% rispetto al Q4 2021. Il colosso di Seul domina il mercato mondiale degli smartphone pieghevoli con una fetta dell’83%, che è comunque al di sotto di quella relativa al Q3, pari all’86% (nel Q3 2021 il produttore asiatico deteneva una quota del 96%, a dimostrazione che la concorrenza è comunque riuscita a togliere qualcosa al potere fin lì incontrastato dell’OEM asiatico).

Il Samsung Galaxy Z Flip 4 pare essere stato lo smartphone pieghevole più acquistato nel Q4 2022, conquistando in solitaria una quota del 47% del mercato. Huawei occupa la seconda posizione, mentre OPPO la terza, ma comunque entrambe distanti dal colosso di Seul. L’analisi di DSCC fa anche emergere che Samsung Display ha fornito la maggior parte degli schermi pieghevoli nel Q4 2022, con l’81% del mercato (deteneva una quota del 91% nel Q3 2022: un calo c’è stato; il produttore cinese BOE ha portata la propria quota al 17% nel Q2 2022 rispetto a quella del 4% del Q3 2022).

Il rapporto precisa che, al netto del leggero calo di cui sopra, il 2022 è stato comunque un anno di grande successo per gli smartphone pieghevoli in quanto le spedizioni totali dell’anno scorso sono cresciute del 62% rispetto all’anno precedente (12,9 milioni di pezzi venduti). Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

