Alla fine tutto è bene quel che finisce bene e dopo le futili polemiche degli anni scorsi, Imma Tataranni 3 torna a Matera per le riprese dei nuovi episodi in onda alla fine di questo anno su Rai1. Vanessa Scalera si prepara a prestare ancora una volta il suo volto al Sostituto Procuratore campione di ascolti e mentre si girano i primi ciak a Roma, a Matera ci si prepara ad accogliere cast e crew per le altre riprese e per questo i casting sono aperti alla ricerca di comparse.

La Blu Video, società di produzione cinematografica diretta dal regista Geo Coretti, ha aperto i casting per cercare le comparse che lavoreranno sul set di Imma Taranni 3. Le riprese della terza serie della fiction si svolgeranno anche nella città di Matera dal 13 marzo a fine aprile 2023 e tutti coloro che sono interessati, purché non dipendenti della pubblica amministrazione e maggiorenni, dovranno presentarsi presso la Blu Video Matera in vico Piave 1.

I candidati dovranno avere età compresa tra i 18 e i 75 anni forniti di fotocopia di Carta di identità, fotocopia del Codice Fiscale, dati bancari e dati personali.

La terza stagione della fiction di Rai1 è già stata annunciata lo scorso autunno in concomitanza con il successo della seconda ma proprio la protagonista ha tirato un po’ il freno a mano spiegando che il terzo capitolo potrebbe essere anche l’ultimo. I fan sono pronti a scoprire quali saranno i nuovi casi della terza stagione ma, soprattutto, come si evolveranno le relazioni tra i personaggi al centro della serie. Il resto lo scopriremo non prima della messa in onda quando il sipario si alzerà, per fortuna, ancora in quel di Matera.