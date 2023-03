Federica Matera mi aveva incuriosito per una canzone sulle problematiche femminili e l’ho chiamata ad esibirsi live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso, che in quell’occasione ospitava solo cantautrici e quindi era diventato un Barone Rosa. In quella puntata c’era anche Grazia Di Michele che è rimasta colpita da lei, tanto da inglobarla nei progetti delle Cantautrici e l’ha chiamata ad esibirsi prima del concerto con Mariella Nava e Rossana Casale.

Di recente Federica ha pubblicato brani validissimi e video splendidi, diretti da Massimo Mercurio. Così mi sono collegato con lei durante la diretta We Have a Dream del martedì sera e mi ha raccontato e abbiamo visto i video di:

“Istruzioni per l’uso”, dove Federica è immersa tra orologi nella trappola del tempo.

“L’esperienza del volo”, dove si divide tra impiegata (quasi irriconoscibile) e cantautrice con chitarra a tracolla dall’alto di una terrazza.

“Sarò per te”, dove protagonisti sono una rosa nera e un’ombra dalla quale deve liberarsi.

Ed ecco alcune info su di lei:

Federica Matera è una cantautrice salernitana, classe ’96.

Nel 2015, viene scritturata col ruolo di chitarra elettrica/acustica nello spettacolo “E La Musica Mi Gira Intorno” di Maurizio Casagrande e parte per un tour di 24 date nei teatri e nelle piazze, soprattutto del centro/sud d’Italia.

Nel Dicembre 2016, dopo l’opening act per il concerto dell’artista MALDESTRO, si trasferisce al nord per iscriversi al Conservatorio di Como e frequentare il corso di Composizione Pop/Rock (ora laureata con 110/110). Al contempo, si esibisce live i vari contesti proponendo un repertorio di brani originali, al nord, al sud Italia e all’estero.

Sempre con i propri brani inediti, nel 2017, si esibisce al FIM (Fiera Internazionale della Musica).

Nel 2019 diventa endorser dell’azienda italiana di plettri “PLECTRO”.

L’incontro con il produttore e musicista Marco Zanoni porta alla pubblicazione, il 17

Dicembre 2019, del suo primo disco (“Ti prometto”) contenente 9 inediti.

Dopo la pubblicazione, è ospite in vari programmi radiofonici e televisivi, arrivando a

giornali nazionali come “La Repubblica”.

Il 27 Gennaio 2020 e, di nuovo, il 15 Marzo 2021 è ospite nel programma “Barone

Rosso” di Red Ronnie.

A Giugno 2021, è chiamata a far parte della “Giffoni Music Experience”.

Il 19 Luglio 2021 suona come “opening act” per il concerto delle cantautrici Grazia Di Michele, Rossana Casale e Mariella Nava.

Il 25 Luglio 2021 suona, in qualità di cantautrice, con Clementino e Alessandro Siani al “Giffoni Film Festival”.

Il 29 Novembre 2021 pubblica “Sarò per te” e il 31 Maggio 2022 pubblica “L’esperienza del volo” esibendosi allo “Stadio Lamberti” come Main Artist il 07 Giugno 2022.

Il 21 Agosto 2022 suona come “opening act” per l’artista AMARA.

Il 13 Dicembre 2022 pubblica il terzo singolo che anticipa il suo concept albumo:

“Istruzioni per l’uso”

Il suo progetto unisce le sonorità del cantautorato italiano con quelle del Pop e

Rock nazionale ed internazionale, con temi introspettivi e/o sociali.

Alcune delle sue composizioni vantano la collaborazione di professionisti come Lorenzo Poli, Lele Melotti, Giorgio Cocilovo, Marco Orsi, Mattia Tedesco, Alberto Gazzina.

SOCIAL e CONTATTI

Facebook https://www.facebook.com/laragazzaconlachitarra/

Instagram https://www.instagram.com/laragazzaconlachitarra96/

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCQhR55Ks_TrMO6YWDnQa2sQ

Ascolta “Federica Matera” su Spotify! http://open.spotify.com/artist/14dTKH8H14Vg8m7TaPUhy1

www.redronnie.tv

