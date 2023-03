Il team di sviluppatori di WhatsApp è sempre al lavoro per garantire netti miglioramenti dell’app di messaggistica ed è quindi possibile scovare qualche novità costante dagli ultimi aggiornamenti. Come sempre però si tende a testare queste nuove funzioni tramite la versione beta, per poi garantire in seguito il rilascio su larga scala per tutti gli utenti che si ritrovano ad utilizzare WhatsApp. A tal proposito, nelle ultime ore, ecco che è stato possibile scovare una nuova versione beta dell’app di messaggistica dedicata ai dispositivi Android.

Analizziamo le tante novità per WhatsApp ad inizio marzo: focus sul nuovo aggiornamento in uscita

Ancora novità, dunque, andando oltre i report dei giorni scorsi sugli stickers. Questa nuova versione è la 2.23.5.9 e ci permette di scoprire qualche dettaglio in più su alcune funzionalità che sono al momento ancora in fase di ottimizzazione, ma che a breve saranno disponibili per tutti gli utenti. Già durante lo scorso mese era apparsa la notizia di come gli sviluppatori di WhatsApp fossero a lavoro per dare modo agli utenti di segnalare gli aggiornamenti di stato.

Un passo importante per aiutare ancor di più il team di moderatori ad essere informato all’istante su elementi che violano le norme di WhatsApp. Su iOS, questo tipo di funzione, ha già avuto modo di fare la sua comparsa ed ora tocca anche agli utenti Android poterla mettere in pratica. Quando sarà abilitata questa funzione, gli utenti visualizzeranno all’interno del menu dedicato alle opzioni per lo stato la voce “segnala”, che potrà essere usata per contattare il team che si occupa della moderazione.

A quanto pare poi, con questa versione beta di WhatsApp, sembra che gli utenti possano visualizzare l’opzione di silenziamento all’interno delle notifiche dei messaggi sempre, non solo quindi se ricevono molti messaggi da un determinato contatto o da un gruppo. Per ora bisogna ancora pazientare per assistere al rilascio di queste nuove funzioni di WhatsApp su larga scala, non sono stati segnalati i tempi esatti e potrebbero volerci anche delle settimane.