Sono necessari dei chiarimenti su ChatGPT, se strumento totalmente gratis o a pagamento. Il popolare chatbot, come orami quasi tutti sanno, è basato sull’intelligenza artificiale ed è stato lanciato nel mese di novembre 2022. Lo strumento estremamente complesso è in grado di rispondere a quesiti anche molto difficili, generare del testo come veri e propri articoli, report e addirittura tesine e ancora programmare codice. Le potenzialità di utilizzo sono davvero molteplici ma in molti si interrogano ancora sulla natura del tutto free del tool o sulla necessità di un corrispettivo, magari per ottenere feature maggiori.

Utilizzo base del tutto gratuito

ChatGPT è gratis nel suo utilizzo base. Chiunque può accedere allo strumento di intelligenza artificiale passando per il sito dello sviluppatore OpenAi ed effettuando una nuova registrazione, magari provvedendo al login con un account Google o Microsoft pre-esistente. Fin da subito si potrà usufruire del servizio, inserendo la propria richiesta all’interno della barra di ricerca.

Il piano del tutto gratuito non prevede limiti di utilizzo ma garantisce risposte ottimali solo nel caso di domande di complessità media o bassa. Ancora, la velocità di risposta è quella standard e sono previsti aggiornamenti costanti del modello.

Piano Plus a pagamento

ChatGPT non è solo gratis ma prevede anche un piano Plus a pagamento. Quest’ultimo, attualmente, ha un costo mensile di 20 dollari. A fronte di questa spesa, è assicurato un utilzzo più professionale dello strumento con la possibilità di fare rischiesta al chatbot veramente complesse e ottenere risultati di rilievo. L’abbonamento consente anche di ottenere dei tempi di risposta davvero più celeri rispetto al classico piano base. Per finire, chi paga mensilmente il servizio ha il diritto di accedere per primo a tutte le nuove funzionalità e duqnue testarle in anteprima, senza alcuna limitazione.

