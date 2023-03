Dobbiamo registrare proprio in queste ore un altro passo in avanti che è stato fatto con l’aggiornamento iOS 16.4, considerando il fatto che ha fatto la luce Rapid Security Response per tutti coloro che hanno deciso di partecipare al programma beta di Apple. Un ulteriore step, dunque, rispetto a quanto vi abbiamo riportato ieri in merito alla seconda beta del pacchetto software, a testimonianza del fatto che lo sviluppo software del colosso di Cupertino non si fermi mai. Vediamo come stanno cambiando le cose e quali sono i plus che dobbiamo attenderci nei prossimi giorni anche qui in Italia.

Cosa sappiamo su Rapid Security Response in merito al nuovo aggiornamento iOS 16.4 in Italia

Allo stato attuale, quali sono le informazioni trapelate oggi 2 marzo a proposito di Rapid Security Response? In linea di massima, questo progetto nato proprio con iOS 16 pare sia stato progettato per fornire agli utenti iOS 16.4 beta correzioni di bug senza la necessità di installare un aggiornamento completo, o comunque una nuova beta. Secondo fonti come MacRumors, si tratta della prova che, probabilmente, il firmware in questione sia associabile ad un aggiornamento dalle dimensioni ridotte. Considerando anche la tempestività dell’intervento da parte di Apple.

Troverete l’upgrade in questione nell’app Impostazioni ed essendo un aggiornamento rapido, è probabile che siano necessari solo un paio di minuti per scaricare il pacchetto software. Arrivati a quel punto, dovremo procedere con un rapido riavvio per il processo di installazione. Insomma, qualora abbiate deciso di partecipare al programma beta di iOS 16.4, si tratta di una procedura consigliata, in quanto vi metterete alle spalle tutte le anomalie venute a galla fino a questo momento.

Avete già testato Rapid Security Response correlato al nuovo aggiornamento iOS 16.4? Fateci sapere, in modo da capire in quale direzione stia lavorando Apple.