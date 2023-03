La morte di Claudio Coccoluto è una ferita ancora aperta. Il DJ è scomparso il 2 marzo 2021 a Cassino dopo aver combattuto contro una malattia. I funerali furono celebrati nella Chiesa degli Artisti di Roma, in piazza del Popolo, la stessa che ha ospitato l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo.

La sua musica non è mai morta. Per questo il figlio Gianmaria ha pubblicato Trip – Un Viaggio Nel Suono, un progetto nato dalla collaborazione tra The Dub – l’etichetta discografica fondata dallo stesso Coccoluto nel 1996 – e Just Entertainment di Sergio Cerruti. L’album contiene le produzioni che Coccoluto compose come solista tra il 2006 e il 2019, un intenso viaggi (trip, appunto) attraverso l’eclettismo del DJ nato a Gaeta e che sarà il primo tassello di un progetto più ampio.

Trip – Un Viaggio Nel Suono, infatti, è un primo passo del progetto Infinito, un percorso in divenire in cui verranno raccolte tutte le produzioni inedite di Claudio Coccoluto. Il disco è fuori oggi, giovedì 2 marzo 2023, in versione digitale su tutte le piattaforme ma anche in versione picture disc e in musicassetta, in questo caso in edizione limitatissima da 100 copie.

L’album di inediti di Coccoluto è composto da 12 tracce che includono anche due versioni di Carillontron. Di seguito una dichiarazione del figlio Gianmaria:

“Trip è stata una missione che silentemente mio papà mi ha lasciato. Il suo unico album da solista composto tra il 2006 e il 2019, un viaggio nel suono che afferma ed accentra totalmente il suo eclettismo artistico come musicista/compositore anche al di fuori dei dancefloor notturni. Concludere la produzione di quest’album lavorando sulla parte esecutiva e artistica è stato un passaggio di consegne obbligato che mi ha portato a viaggiare nella musica di mio papà e valorizzarla completando il lavoro da lui iniziato. Grazie al lavoro artistico di cover art realizzato da Mario Consiglio, la direzione artistica di Giuseppe D’Alessandro e la regia mia e di Sergio Cerruti speriamo di fornirvi un concept album da ascoltare e riascoltare, a testimonianza della profondità musicale di Claudio Coccoluto”.

Anche Sergio Cerruti rivela le sue impressioni sul progetto:

“È un progetto a cui sono legato e che mi coinvolge particolarmente proprio a causa del suo duplice significato: è una dolorosa ma felice celebrazione allo stesso tempo. Sono felice di poter ricordare un artista ed un amico attraverso la sua musica ed al contempo triste nel sapere che non ci sia più. Mi rincuora pensare che, come avrebbe scherzosamente commentato lo stesso Claudio, qualsiasi cosa succeda dobbiamo andare avanti e, come nella più buona tradizione degli ultimi anni, cercare di farlo mantenendo quell’identità, quella purezza e quella qualità che ha sempre caratterizzato il nostro lavoro al di fuori degli schemi e delle etichette”.

Con questo disco e con tutte le release che usciranno negli anni a venire, il dolore per la morte di Claudio Coccoluto sarà soltanto un fatto relativo: la sua musica continuerà per sempre e non lascerà spazio alla malinconia, grazie all’eredità raccolta dal figlio che condividerà con il mondo intero l’immenso patrimonio artistico del grande assente.

