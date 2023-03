Scoppia la polemica social dopo l’arrivo di Viola Come il Mare su Netflix. La serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi è nota al pubblico di Canale5 che ne ha tessuto le lodi, o quasi, nei mesi scorsi ma da oggi sarà al vaglio degli abbonati della piattaforma streaming che non hanno appreso la notizia con gioia. Qualcuno ha trovato il trailer imbarazzante, altri ancora invocano, con ironia, l’arrivo de La Dottoressa Giò, sarà davvero così che andrà a finire?

Ecco il promo della serie disponibile da oggi, 1 marzo, su Netflix:

La trama originale di Viola Come il Mare recita:

“Francesca Chillemi è l’ex miss Italia Viola Vitale. Trasferitasi a Palermo per ritrovare il padre mai conosciuto, Viola trova lavoro nella redazione di Sicilia WebNews come giornalista di cronaca nera. Durante la prima indagine incontra un affascinante Can Yaman, che interpreta l’Ispettore Capo Francesco Demir; i due iniziano un rapporto fatto di collaborazione alle indagini e scontri, ma anche di un’evidente attrazione. Viola si rivela un’alleata preziosa per Demir: infatti ha un’insolita capacità di capire le persone al di là delle apparenze che la aiuta a risolvere i casi più intricati”.

Chi ha seguito la serie sa bene che gli ascolti sono stati buoni e che quindi la serie ha già ottenuto un rinnovo per una seconda stagione che non sappiamo bene quando andrà in onda visto che le riprese non sono ancora iniziate. Al momento Can Yaman è impegnato tant’è che sono state smentite anche le voci che parlavano di lui come di possibile inviato dell’Isola dei Famosi 2023.