Cresce l’attesa nei confronti del nuovo aggiornamento iOS 16.4, a maggior ragione dopo il rilascio della seconda beta che ha visto la luce proprio in queste ore. Come sempre avviene in questi casi, soprattutto con le prime beta di un nuovo pacchetto software, ci sono diverse novità che possiamo prendere in esame, in modo tale da aggiungere delle considerazioni rispetto a quanto riportato nei giorni scorsi. Il quadro odierno forse non ci presenta le diverse funzioni trapelate con il primissimo rilascio, ma abbiamo almeno un paio di aggiunte degne di nota.

Un approfondimento sulle novità dell’aggiornamento iOS 16.4 dopo l’uscita della seconda beta

Allo stato attuale, quali sono le novità che stanno venendo a galla tramite l’aggiornamento iOS 16.4 in relazione alla seconda beta? Ad esempio, Apple in un primo momento aveva modificato Apple Books per eliminare la tradizionale animazione di rotazione delle pagine, ma con la beta proposta ieri ha reintrodotto la funzione. Probabile che le diverse lamentele del pubblico in queste settimane abbiano condizionato non poco le scelte strategiche da parte del colosso di Cupertino.

Ancora, pare che il codice individuato nella seconda versione beta di iOS 16.4 confermi il continuo lavoro di Apple sull’app Apple Music Classic, al punto che il rollout odierno in buona sostanza suggerisce come ci siano i presupposti affinché la funzione possa essere lanciata in un futuro non troppo lontano. Allo stato attuale, non c’è traccia di un’app ‌Apple Music‌ Classic in iOS 16.4, ma ciò questo non vuol dire che non arriverà in una beta successiva o con il lancio di iOS 16.4, come è stato riportato in queste ore da MacRumors.

Staremo a vedere nei prossimi giorni quali altre novità possiamo aspettarci dall’aggiornamento iOS 16.4, grazie alle informazioni fornite direttamente dai beta tester.