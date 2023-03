Il colosso di Seul ha continuato a migliorare i suoi smartwatch anno dopo anno. Due anni fa, l’azienda sudcoreana è passata da Tizen a Wear OS 3. Tuttavia, con il Samsung Galaxy Watch 4, la durata della batteria lasciava un po’ a desiderare. L’anno scorso, l’azienda asiatica ha migliorato la durata della batteria con il Samsung Galaxy Watch 5 e continuerà a farlo l’anno prossimo.

Come riportato da ‘SamMobile‘, la batteria del Samsung Galaxy Watch 6 per la versione da 40mm è stata individuata sul sito web di Safety Korea e porta il numero di modello EB-BR935ABY con una capacità pubblicizzata di 300mAh. In confronto, la versione da 40mm del Samsung Galaxy Watch 5 ha una batteria da 284mAh. Questa è una capacità maggiore del 5%, ma è comunque un aumento della capacità. Se il colosso di Seul offrirà un display ed un chipset più efficienti dal punto di vista energetico, potrebbe comunque garantire una durata della batteria migliorata.

La versione da 40mm del Samsung Galaxy Watch 5 ha il numero di modello SM-R93x, mentre la versione da 44mm dello smartwatch ha il numero di modello SM-R94x. Molto probabilmente, ci sarà anche una versione Pro del Samsung Galaxy Watch 6 con una capacità della batteria ancora maggiore, che porterà ad un’autonomia ben più prolungata. Sebbene non si sappia ancora molto sul Samsung Galaxy Watch 6, si dice che il produttore asiatico tornerà al design dello schermo curvo che abbiamo visto con il Samsung Galaxy Watch Active 2 (è probabile possa utilizzare un display di CSOT). Lo smartwatch offrirà probabilmente anche una versione più recente della One UI for Watch, un migliore monitoraggio dell’attività sportiva e della salute e, come sopra suggerito, una maggiore durata della batteria.

