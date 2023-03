La serie dei Samsung Galaxy S23 ha ricevuto riconoscimenti sia da esperti che da consumatori. Come riportato da ‘SamMobile‘, il Samsung Galaxy S23 Ultra ha persino battuto alcuni record di durata della batteria nel segmento Android di fascia alta ed è arrivato abbastanza vicino a prevalere sull’iPhone. Ora, il dispositivo è riuscito a fare ciò che nessun altro smartphone Android ha fatto negli ultimi anni: essere veloce come l’ultimo iPhone.

Il popolare canale YouTube PhoneBuff, che esegue alcuni test telefonici estremamente metodologici, ha confrontato il Samsung Galaxy S23 Ultra con l’Apple iPhone 14 Pro Max per vedere quale dispositivo risultasse essere il telefono più veloce al mondo in questo momento. Il test prevedeva l’apertura di una serie di app e giochi e il loro utilizzo in due round. Il primo round è progettato per vedere quale telefono ha le prestazioni più grezze, mentre il secondo per verificare la gestione della RAM. Il Samsung Galaxy S23 Ultra ha vinto il primo round, un’impresa rara per uno smartphone Android. L’ultimo e più grande smartphone Samsung è stato due secondi più veloce dell’iPhone 14 Pro Max. Nel secondo round, l’iPhone ha guadagnato terreno, ma il test si è comunque concluso con un pareggio. Entrambi gli smartphone hanno terminato il test contemporaneamente. Questo dimostra quanto grande sia stato il salto compiuto dal colosso di Seul rispetto alla serie dei Samsung Galaxy S22 dello scorso anno, che aveva il problematico processore Snapdragon 8 Gen. 1.

Entrambi i telefoni sono dotati di chipset 4nm. Il Samsung Galaxy S23 Ultra ha 12GB di RAM LPPDR5 e memoria UFS 4.0, mentre l’iPhone 14 Pro Max ha 6GB di RAM LPDDR5 e memoria NVMe. Tuttavia, il top di gamma Samsung spinge più pixel in quanto ha una risoluzione QHD+ (3088 x 1440 pixel) rispetto alla risoluzione Full HD+ dell’iPhone (2796 x 1290 pixel). Ad ogni modo, l’OEM sudcoreano potrebbe restare indietro il prossimo anno poiché Apple dovrebbe portare il suo chipset a 3nm costruito da TSMC, mentre Qualcomm potrebbe attenersi alla tecnologia a 4nm di TSMC.

