Quest’oggi, mercoledì 1 marzo, vi è una grande occasione su Amazon da non perdere. Il nuovo Samsung Galaxy S23 si presenta già con il primo minimo storico con uno sconto del 7% al prezzo di 910 euro (invece di 979 euro di listino). Il dispositivo è venduto nella versione italiana, con caricatore incluso, nel colore Cream e nel taglio di memoria con 8GB di RAM e 128GB di storage interno. La disponibilità del device è immediata, è venduto e spedito dall’e-commerce e, per i clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Inoltre, avrete la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Andiamo a vedere insieme le principali caratteristiche tecniche del dispositivo.

Il Samsung Galaxy S23 presenta un display 6,1 pollici FHD+ Dynamic AMOLED 2X, con risoluzione massima di 2340 x 1080 pixels e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz. Come tecnologia di connettività sfrutta il Bluetooth 5.3, il Wi-Fi e l’NFC per i pagamenti digitali. La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la ricarica super rapida. Inoltre, il dispositivo è dotato di certificazione IP68, per cui non avrà problemi se a contatto con acqua e polvere.

Sotto la scocca del Samsung Galaxy S23 troviamo il nuovo processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm. Per quanto riguarda il comparto fotografico lo smartphone regala foto di buona qualità, nitide e precise nei colori. Sul retro troviamo una tripla fotocamera così disposta: un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP; mentre la fotocamera selfie è da 12MP dotata di capacità di autofocus Dual Pixel. Il device, infine, è alimentato da una batteria da 3900mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W e wireless da 10W. Il sistema operativo è Android 13 basato su One UI 5.1.

