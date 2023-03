Quando arriva il CU 2023 ed è possibile consultarlo? L’INPS, attraverso un comunicato ufficiale, ha appena reso noti i tempi il cui la Certificazione Unica del corrente anno (ma riferita al 2022) sarà messa a disposizione dei cittadini. Non ci sarà molto da aspettare visto che la disponibilità delle preziose informazioni è davvero prossima.

In pratica, è a partire dal prossimo 16 marzo che l’INPS renderà disponibile la Certificazione Unica (CU) 2023,appunto relativa ai redditi percepiti nel 2022. Per visualizzare e scaricare il documento, come sempre, bisognerà accedere al sito INPS con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) ed in particolare alla sezione dedicata “Servizio Certificazione unica 2023 (Cittadino)”. Da questa scheda, sarà possibile scaricare e stampare il

modello della CU/2023 che potrà poi essere utilizzato per la presentazione della dichiarazione dei redditi di quest’anno.

Chiarito quando arriva il CU 2023 per tutti i cittadini, vanno anche ricordate altre specifiche modalità di consultazione del documento (oltre quella già indicata). Ad esempio, i pensionati potranno accedere alla certificazione anche attraverso il servizio on-line “Cedolino pensione” e sempre dal giorno 16 marzo, lo stesso tipo di operazione potrà essere eseguita anche sull’app INPS Mobile per dispositivi Android e Apple iOS. Anche in questo caso, bisognerà utilizzare le credenziali personali e il servizio “Certificazione Unica”.

Per finire, il CU 2023 potrà anche essere richiesto tramite patronati, CAF e professionisti abilitati oppure anche tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it. Alla domanda andrà allegata una copia del documento di identità del richiedente e la documentazione verrà inoltrata allo stesso recapito di posta appunto utilizzato dal cittadino. Insomma, le modalità per accedere alle informazioni utili ai fini della presentazione della propria dichiarazione dei redditi sono molteplici e alla portata di tutti gli utenti.

Continua a leggere su optimagazine.com