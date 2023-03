Tanti sono gli ospiti di Michele Impossible il 1° marzo su Canale 5. Michelle Hunziker torna in tv con il secondo appuntamento della seconda edizione del suo show e porta sul piccolo schermo Mediaset tanti ospiti d’eccezione.

Ci saranno esponenti del mondo della musica ed altri appartenenti al mondo dello spettacolo, tutti convocati per una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento in compagnia della padrona di casa che non fa che raccogliere consensi.

Dopo il successo della prima puntata, in onda mercoledì 1° marzo 2023, Michelle Impossible & Friends torna ad occupare la prima serata di Canale 5 per lasciare spazio al varietà condotto dalla Hunziker. Gli ospiti del secondo appuntamento di Michelle Impossible & Friends sono: Il Volo, Claudio Bisio, Belen Rodriguez, Serena Autieri, Nina Zilli, Antonio Ornano, The Beatbox ed, eccezionalmente, il maestro Rocco Tanica.

Anche questa settimana, sono attesi sul palco attori, cantanti ed amici che, insieme a Michelle regaleranno momenti unici ai telespettatori di Canale 5. Ad accompagnarli ci sarà dall’orchestra diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle e il corpo di ballo.

Ognuno degli ospiti si racconterà per celebrare un momento della propria carriera con l’immancabile contributo della padrona di casa.

Michelle non poteva non portare con sé la figlia Aurora Ramazzotti, avuta con Eros. Aurora occuperà un momento con ironia e leggerezza e si lascerà mettere alla prova nel suo roast show.

Ad affiancare Michelle Hunziker, come sempre, la Gialappa’s Band e il Mago Forest, con la partecipazione di Katia Follesa.

Michele Impossible & Friends è un format Mediaset che si compone di tre appuntamenti in totale. Il terzo ed ultimo show è atteso su Canale 5 per mercoledì prossimo, 14 marzo.