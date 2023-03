Tra non molto dovrebbero essere lanciati sul mercato i futuri smartphone top di gamma della serie OPPO Find X6. Secondo recenti indiscrezioni, si dice che uno di questi prossimi device, molto probabilmente l’OPPO Find X6 Pro, sarà alimentato da un processore MediaTek. In precedenza l’OPPO Find X6 Pro Dimensity Edition era apparso sul database CMIIT, mentre adesso, ha fatto un’apparizione su TENAA rivelando alcune caratteristiche, di cui alcune relative alla batteria del dispositivo. Secondo l’elenco, lo smartphone (con numero di modello PHS110) sfrutterà una batteria dotata di una capacità nominale di 4880mAh, anche se durante il lancio potrebbe essere pubblicizzato come 5000mAh. Andiamo a vedere quali sono le altre caratteristiche.

Oltre alla batteria, il prossimo OPPO Find X6 Pro Dimensity Edition disporrà sul retro di una configurazione a tripla fotocamera: purtroppo, però, nessun altro dettaglio è stato rivelato sulla certificazione TENAA. Malgrado ciò, dalle recenti indiscrezioni, è trapelato che l’OPPO Find X6 Pro Dimensity Edition dovrebbe essere equipaggiato con il processore Dimensity 9200 di MedaTek lanciato di recente, abbinato a una RAM LPDDR5x e spazio di archiviazione UFS 4.0. Sebbene sia dotato di un differente chipset, è probabile che il device abbia le stesse specifiche della variante Snapdragon 8 Gen. 2 a bordo dell’OPPO Find X6 Pro.

Si dice, inoltre, che l’OPPO Find X6 Pro potrebbe sfoggiare un ampio display AMOLED da 6,8 pollici o 6,9 pollici con una risoluzione Quad HD+, una frequenza di aggiornamento di 120Hz ed uno scanner di impronte digitali posto sotto il display. Il comparto fotografico potrebbe presentare una una fotocamera frontale da 32MP e una tripla fotocamera sul retro composta da un sensore principale da 50MP (Sony IMX890 con OIS), un ultra-wide da 50MP e un teleobiettivo da 50MP. Molto probabilmente si vocifera che la serie OPPO Find X6 verrà lanciata nel Q1 del 2023. Resteremo aggiornati.

