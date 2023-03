Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 come super ospiti, ritornano i Black Eyed Peas in Italia nel 2023 con quattro date in estate.

Il trio formato da will.i.am, apl.de.ap e Taboo infiammerà l’estate italiana dopo l’album Elevation, portando sul palco tutta la creatura ibrida che fonde i fasti dell’hip hop con l’ebbrezza della dance grazie ad una setlist piena dei più grandi successi, da Let’s Get It Started a I Gotta Feeling, passando per Shut Up e Don’t Phunk With My Heart.

Di seguito le date dei concerti dei Black Eyed Peas in Italia nel 2023:

Giovedì 13 luglio 2023 | Torino, Sonic Park Stupinigi – Nichelino

Venerdì 14 luglio 2023 | Ferrara, Summer Vibez

Domenica 13 agosto 2023 | Lecce, Oversound Music Festival

Lunedì 14 agosto 2023 | Olbia, Red Valley Festival – € 43,70

I biglietti per le prime tre date – Torino, Ferrara e Lecce – saranno disponibili da giovedì 2 marzo 2023 alle dalle ore 12:00 su Vivoconcerti mentre su tutte le altre piattaforme le prevendite verranno aperte dalle 12 di martedì 7 marzo. I biglietti per il Red Valley Festival di Olbia sono già disponibili. Nella stessa serata saliranno sullo stesso palco di Sfera Ebbasta, mentre gli altri artisti che occuperanno il cartellone devono ancora essere annunciati.

Come detto in apertura, l’ultimo disco in studio dei Black Eyed Peas è Elevation (2022), nona esperienza in studio per una band che ha più volte cambiato formazione ma senza snaturare lo stile.

Tra gli ultimi successi dei Black Eyed Peas ricordiamo il duetto con Shakira e David Guetta in Don’t You Worry, certificato disco di platino in Italia, e Simply The Best, in collaborazione con Anita e El Alfa.

