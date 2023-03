In tanti si stanno chiedendo come è morto Michele Naspi. Famoso tiktoker di Foggia, ha pubblicato video sul suo profilo fino a pochissimi giorni fa, al punto che la notizia del suo decesso ha spiazzato non poche persone. Con oltre 100.000 follower, infatti, l’uomo si era guadagnato la simpatia e la stima di tanti italiani, che mai avrebbero immaginato di doversi ritrovare al cospetto di un annuncio simile. Un po’ come avvenuto subito dopo l’ufficialità della dipartita di Maurizio Costanzo, come abbiamo osservato di recente, ci sono già rumors incontrollati sulle cause che hanno portato alle brutte notizie di oggi.

Voci su come è morto Michele Naspi: le prime indiscrezioni emerse sul web questa mattina

La premessa è d’obbligo si vi state ponendo la domanda “come è morto Michele Naspi”. Già, perché al momento c’è l’incertezza più totale sotto questo punto di vista. In mattinata hanno preso piede voci secondo cui il 39enne non ce l’avrebbe fatta in seguito ad un infarto, ma al momento della pubblicazione del nostro articolo non si registrano comunicazioni ufficiali da parte della famiglia. Insomma, solo speculazioni che vanno prese per quello che sono, in attesa che giungano eventuali riscontri più concreti.

Insomma, resta un mistero la causa del decesso, al netto dei rumors che stanno circolando sui social da alcune ore a questa parte. Di sicuro, la giovane età del tiktoker rende quantomeno “da verificare” la voce secondo cui non avrebbe superato un infarto improvviso. Allo stato attuale, dunque, consiglio a tutti la massima prudenza, ma soprattutto il rispetto per una famiglia che sta vivendo un dolore tanto grande quanto improvviso.

La domanda “come è morto Michele Naspi”, infatti, in questi minuti fa trapelare solo segnalazioni online che non posso considerare ufficiali, per i motivi spiegati in precedenza.