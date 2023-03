Da alcune ore è possibile caricare la domanda per il bonus asilo nido 2023, visto che INPS ha chiuso la pratica e dopo una lunga attesa tutti coloro che sono interessati possono procedere. Ne abbiamo parlato ieri con un altro articolo. Oggi, invece, stiamo facendo uno step extra, considerando il fatto che sono pervenute informazioni ufficiali che potrebbero aiutare in modo consistente coloro che non sanno come caricare la suddetta domanda. Anche in riferimento a chi l’ha fatto in passato ed ora si trova nelle condizioni di dover ripetere la procedura.

Capiamo insieme come caricare la domanda per bonus asilo nido 2023 con la guida ufficiale

Ovviamente, il bonus asilo nido non è una misura “tutto o niente”, nel senso che gli utenti interessati potranno anche ottenere un indennizzo parziale, come nel caso di coloro che avranno la possibilità di iscrivere i propri figli a scuola solo a partire dal mese di settembre. Vedere per credere quanto affermato da INPS, dopo che è stata posta una chiara domanda sul tema sui social: “Può presentare domanda spuntando i mesi interessati“. Insomma, c’è una certa flessibilità, che richiede la presentazione della domanda quando realmente servirà l’indennizzo.

Ancora, in tanti affermano di aver caricato la domanda per il bonus asilo nido 2023, ma al momento non hanno ancora ricevuto il numero di protocollo. Anche su questo, sono giunti chiarimenti da INPS: “Se ha inviato la domanda con la graduatoria dell’asilo o la fattura dell’iscrizione, le vengono chieste queste informazioni al termine dell’invio, non deve fare nulla. In questi giorni le verrà assegnato il numero di protocollo“.

In ogni caso, se volete comprendere come caricare la domanda per bonus asilo nido 2023, qui di seguito troverete la guida ufficiale che è stata condivisa direttamente da INPS, con apposito video.

