Bohemian Rhapsody in TV su Rai1 stasera, mercoledì 1 marzo. Torna in TV il film che racconta la storia di Freddie Mercury e dei Queen, attraverso canzoni ed episodi di vita.

Su Rai1, a partire dalle 21:30, spazio alla musica per esplorare la carriera di Freddie Mercury, il celeberrimo frontman dei Queen che sin da giovane capì di essere portato per le sette note.

Un artista completo, un personaggio eccentrico che non dimenticheremo mai. La sua musica è immortale tanto quanto il suo personaggio. Ha sfidato stereotipi e convenzioni, è riuscito ad imporsi in tutto il suo essere, è riuscito a farsi apprezzate da tutto il mondo, è riuscito a diventare la stella del rock che tutto il mondo ammira ancora oggi.

Bohemian Rhapsody su Rai1 stasera è il film che ricostruisce fedelmente l’ascesa della band nata nel 1970 a Londra. Spazio ai grandi successi di Freddie Mercury e dei Queen, ma spazio anche alla crisi del gruppo, vissuta parallelamente alla crisi del frontman. Poi la reunion per il Live Aid del luglio 1985.

Il film ruba il titolo ad un celebre brano dei Queen, Bohemian Rhapsody. Si tratta del singolo contenuto nell’album A Night At The Opera, il quarto progetto discografico della band lanciato soprattutto da questo pezzo che segnò un vero e proprio spartiacque nella storia dei Queen e della musica internazionale. Il brano è sempre stato considerato come una sorta di “testamento” del frontman e presenta una struttura particolarissima in tre parti che esprimono le diverse anime del gruppo. Nel singolo c’è il rock, l’ispirazione melodica e l’orchestrazione.

La serata con Bohemian Rhapsody in TV su Rai1 si chiuderà alle 23.55 lasciando spazio a Porta A Porta, programma di approfondimento di Bruno Vespa.