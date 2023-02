Esce a marzo Un Buon Inizio di Laura Pausini: è il nuovo singolo dell’artista di Solarolo che festeggia 30 anni di carriera.

3 concerti in 24 ore e tre show diversi: a New York le migliori canzoni dei primi 10 anni di carriera, a Madrid la decade successiva e in Italia i migliori brani rilasciati tra il 2013 e il 2023. I festeggiamenti del 27 febbraio si chiudono con un live speciale al Teatro Carcano di Milano nel corso del quale Laura accenna anche il nuovo singolo e ne regala un pezzo dal vivo ai presenti.

Si intitola Un Buon Inizio e sarà disponibile nei prossimi giorni, per l’esattezza da venerdì 10 marzo in radio e negli store digitali. Anticipa l’uscita di un nuovo album atteso ad ottobre 2023.

Alla scrittura del brano c’è anche Riccardo Zanotti, leader e voce dei Pinguini Tattici Nucleari, coinvolto da Laura Pausini nella scrittura del testo del brano che marca i festeggiamenti per i suoi (primi) 30 anni di musica.

Un Buon Inizio perché questo, in effetti, non è che l’inizio di un lunghissimo percorso nella musica della cantante italiana più apprezzata in assoluto sia in patria che all’estero. 30 anni di musica e (almeno) altri 30 davanti: Laura non ha intenzione di fermarsi – lo ha ribadito più volte nel corso della serata che ha chiamato a raccolta amici, giornalisti e fan storici.

Il prossimo passo sarà il nuovo singolo.