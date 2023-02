Apple TV+ svela il trailer di Ted Lasso 3, terza e forse ultima stagione dell’acclamata comedy di Jason Sudeikis. Dopo tanta attesa, Jason Sudeikis e il resto del cast della serie tv tornano per quello che potrebbe essere l’atto conclusivo delle vicende di un allenatore di calcio inglese “allo sbaraglio”.

Nel trailer di Ted Lasso 3, l’L’AFC Richmond è un gruppo incredibilmente resistente grazie al loro allenatore, che resta sempre positivo, nonostante i suoi problemi personali (i suoi attacchi di panico). Intanto, la vita di Nate, che ha fatto il passo di qualità come allenatore della squadra rivale, non è come lui l’aveva immaginata. Nel trailer infatti lo vediamo seduto da solo a bere nel ristorante greco preferito dei suoi genitori. Nonostante l’ex amico lo abbia tradito, Ted resta un personaggio positivo; lo vediamo sugli spalti dello stadio del West Ham United a tifare per il suo ex assistente allenatore.

Di seguito la sinossi di Ted Lasso 3:

Nella terza stagione di Ted Lasso, il neopromosso AFC Richmond affronta il ridicolo poiché le previsioni dei media lo spingono ampiamente a finire ultimo in Premier League e Nate (Nick Mohammed), ora acclamato come il “bambino prodigio”, è andato a lavorare per Rupert (Anthony Head) al West Ham United. Sulla scia della controversa partenza di Nate da Richmond, Roy Kent (Brett Goldstein) diventa assistente allenatore, insieme a Beard (Brendan Hunt). Nel frattempo, mentre Ted (Jason Sudeikis) affronta le pressioni sul lavoro, continua a lottare con i suoi problemi personali a casa, Rebecca (Hannah Waddingham) è concentrata sulla sconfitta di Rupert e Keeley (Juno Temple) diventa il capo delle sue pubbliche relazioni. Le cose sembrano andare a rotoli sia dentro che fuori dal campo, ma il team Lasso è comunque pronto a dare il massimo.

Di seguito il trailer di Ted Lasso 3 su Apple TV+, al momento solo in lingua originale:

La terza stagione di Ted Lasso debutterà il 15 marzo su Apple TV+.