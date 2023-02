Dopo alcuni giorni, arriva il messaggio di Madonna sul fratello Anthony Ciccone. La popstar non si era ancora pronunciata e gli organi di stampa avevano pubblicato la notizia in attesa di una dichiarazione della material girl. Anthony aveva 66 anni.

La morte di Anthony Ciccone

A dare il triste annuncio della morte di Anthony Gerard Ciccone era stato il musicista Joe Henry, marito di Melanie Ciccone. In un post su Instagram, Joe aveva ricordato il cognato con parole piene di tristezza e frustrazione, senza nasconderne i tratti turbolenti e le difficoltà incontrate nella vita.

Joe Henry aveva scritto:

“Lo conoscevo da quando avevo 15 anni, nella primavera delle nostre vite nel Michigan. Anthony era una persona complessa e a volte ci siamo azzuffati, come i veri fratelli spesso fanno”.

Quindi:

“Voglio pensare che il Dio in cui tua madre e la mia credevano, le abbia lì in attesa di riceverti. Almeno per oggi, nessuno mi distoglierà da questa visione”.

La stampa internazionale aveva ricordato che Anthony aveva vissuto come senzatetto per almeno un anno nella contea di Traverse City, nel Michigan, e durante un’intervista con la stampa locale non aveva nascosto un certo risentimento nei confronti della famiglia, “colpevole” di averlo abbandonato nell’indigenza. Nella stessa intervista, Anthony aveva sottolineato la sostanziale differenza tra lui e la sorella popstar, specialmente in termini economici.

Fino alle prime ore di oggi, martedì 28 febbraio, Madonna non aveva ancora rilasciato dichiarazioni.

Il messaggio di Madonna sul fratello Anthony

Madonna ha pubblicato un messaggio per il fratello Anthony Ciccone nelle storie Instagram, con una foto di famiglia e un testo in allegato.

Le sue parole:

“Grazie per avermi fatto letteralmente impazzire da ragazzina facendomi conoscere Charlie Parker, Miles Davis, il buddismo, il taoismo, Charles Bukowski, Richard Brautigan, Jack Kerouac, ad allargare il pensiero e ragionare fuori dagli schemi”.

“Hai piantato tantissimi semi importanti”, chiude Madonna aggiungendo un cuore.

Continua a leggere su optimagazine.com