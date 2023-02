Si registrano problemi al sito INPS per l’inserimento della propria domanda del bonus nido oggi 28 febbraio. L’apertura della procedura per la forma di contributo tanto attesa è appena stata aperta, eppure ci sono dei malfunzionamenti che non permettono ai cittadini di completare l’operazione in questo ultimo giorno del corrente mese.

I problemi al sito INPS odierni non sono generici ma riguardano esattamente la procedura appena indicata. Per quanto l’ente previdenziale abbia confermato, attraverso i suoi canali social, l’apertura delle domande bonus nido in queste ore, chi tenta di presentare la propria richiesta si scontra con difficoltà di non poco conto. Qualcuno visualizza una stringa di errore numerica e di fatto non riesce ad andare avanti nell’operazione. Al contrario qualcun altro, pur compilando le prime sezioni della domanda appunto, si blocca da un certo punto in poi (particolarmente problematica sembrerebbe essere la quinta fase di invio del proprio modulo).

Al momento di questa pubblicazione, abbiamo raccolto alcuni feedback ufficiali sui problemi al sito INPS per l’invio della domanda bonus nido. In effetti, l’ente previdenziale ha risposto alle richieste di aiuto di svariati cittadini, dichiarando di aver comunicato la presenza degli errori al reparto tecnico di competenza. L’invito è quello di attendere e aspettare che le funzionalità vengano ripristinate. Molte delle anomalie ora riscontrate potrebbero dipendere da un elevato flusso di persone interessate all’inoltro della propria richiesta, proprio in queste ore.

In attesa che (magari già entro la fine della mattinata di oggi) tutti i problemi al sito INPS per l’invio della domanda bonus nido siano superati, potrebbe essere utile rintracciare i canali di supporto dell’ente previdenziale. Molto funzionali (in questo momento) sono i contatti social @INPS_it su Twitter e INPSPerLaFamiglia su Facebook ma resta pur sempre attivo il recapito telefonico di assistenza gratuito 803 164 al quale rispondono gli operatori.

Continua a leggere su optimagazine.com