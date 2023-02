Al via la prevendita dei biglietti per Kendrick Lamar all’Arena di Verona nel 2023. Il cantante torna in concerto in Italia quest’anno per un unico grande appuntamento nel tempio della musica. La data è quella del 17 luglio 2023.

L’artista premio Pulitzer e vincitore di diversi Grammy Awards si esibirà per la prima volta in assoluto all’Arena di Verona lunedì 17 luglio, dopo essersi esibirà nel 2022 da headline al Milano Summer Festival all’Ippodromo Snai San Siro.

In occasione della tappa del tour in Italia, l’artista presenterà dal vivo l’ultimo album di inediti, Mr. Morale & The Big Steppers, pubblicato nel maggio 2022 e certificato platino dalla RIAA, che gli è valso tre Grammy Awards alla cerimonia del 2023. In scaletta, poi, una selezione dei suoi successi maggiori.

I fan di Lamar non dovranno attendere così tanto per rivederlo in concerto nel nostro Paese e in una location straordinaria. Viene annunciato oggi lo show atteso all’Arena di Verona in estate per il quale i biglietti saranno a breve disponibili, secondo due scaglioni.

Biglietti per Kendrick Lamar all’Arena di Verona nel 2023

I biglietti per Kendrick Lamar all’Arena di Verona nel 2023 saranno in vendita online a partire dalle 16:00 di oggi, martedì 28 febbraio 2023, e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 10:00 di domenica 5 marzo.

Prezzi a breve disponibili.