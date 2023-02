Amici non va in onda il 28 febbraio e anche il mese di marzo inizia senza il consueto appuntamento con la scuola di Maria De Filippi.

Perché Amici non va in onda il 28 febbraio? il motivo è da ricercarsi ancora nel lutto di Maria De Filippi, che ha scosso l’intero mondo dello spettacolo. Il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo è scomparso qualche giorno fa e la programmazione Mediaset non è ancora ripresa pienamente. Salta, quindi, Amici e saltano tutti gli appuntamenti della settimana con il talent show di Maria De Filippi.

Su Canale 5 oggi pomeriggio vedremo Buongiorno, Mamma e per tutta la settimana non sarà in onda lo speciale del Daytime dalla scuola più spiata d’Italia. Amici di Maria De Filippi è sospeso per lutto. La puntata speciale pomeridiana di domenica 26 febbraio è saltata, saltata anche quella del Daytime di lunedì 27 febbraio. Neanche oggi andrà in onda Amici: salta anche il 28 febbraio.

Non è ancora tutto. Il programma non sarà in onda per tutta la settimana. Fino a venerdì 3 marzo, dunque, non sarà possibile seguire in TV il tradizionale appuntamento con la striscia quotidiana pomeridiana del talent show. Confermata è invece la puntata speciale di domenica 5 marzo.

Maria De Filippi, inoltre, in questi giorni non lavorerà. Ciò significa che non verrà registrata la prossima puntata dello speciale domenicale. Domenica 5 marzo verrà trasmessa la puntata registrata per la messa in onda del 26 febbraio, mentre la prossima settimana si penserà alla registrazione successiva che verrà mandata in onda domenica 12 marzo.

Sul fronte del Daytime, invece, il prossimo appuntamento in TV è fissato per lunedì 6 marzo. Riprenderà in quel momento la possibilità, per il pubblico, di spiare i concorrenti ancora in lizza per una delle maglie del serale di Amici 2022/2023.