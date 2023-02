Porta la firma di Ivan Cotroneo Sei Donne Il Mistero di Leila che da oggi, 28 febbraio, ci terrà compagnia su Rai1 per un totale di tre puntate. La scomparsa di una ragazzina, Leila, e del suo patrigno Gregorio, è il mistero attorno al quale si sviluppa il racconto della nuova produzione IBC Movie in collaborazione con Rai Fiction, creata da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, per la regia di Vincenzo Marra, in onda in prima serata su Rai1 proprio a partire da oggi.

Ma qual è la trama di Sei Donne Il Mistero di Leila? Si tratta di un giallo psicologico nel quale la ricerca della verità si incrocia con le storie di sei donne di oggi, Anna, Michela, Alessia, Viola, Aysha, Leila, pronte a regalare al pubblico il proprio vissuto e i propri segreti, rappresentando l’universo femminile contemporaneo a 360 gradi, tra determinazione e fragilità.

Ecco il promo della fiction:

Una ragazza e il suo patrigno sono scomparsi nel nulla. Anna Conti li sta cercando e non ha alcuna intenzione di arrendersi. #SeiDonne – Il mistero di Leila. Da domani, martedì #28febbraio, in prima serata su Rai1 e in streaming su RaiPlay. pic.twitter.com/hBhweTuOdn — Rai1 (@RaiUno) February 27, 2023

Nel cast di Sei Donne Il Mistero di Leila troviamo una protagonista assoluta, Maya Sansa, nel ruolo del pubblico ministero di Taranto Anna Conti, stimata e autorevole professionista con un problema di alcolismo, riaffiorato dopo la fine del suo matrimonio, che la rende dura nei rapporti interpersonali, in particolare con il nuovo ispettore Emanuele (Alessio Vassallo), arrivato in Procura da poco. Anna prende subito a cuore il caso della sparizione di Leila (Silvia Pacente) quando studiando le carte ci vede delle analogie con il suo passato.

In un primo momento la Procura pensa ad un semplice allontanamento volontario, ma sul caso sembrano aleggiare bugie, incongruenze e testimonianze poco convincenti, comprese le vite di Michela (Ivana Lotito), la zia materna, chirurgo ortopedico, Alessia (Denise Tantucci), l’allenatrice di atletica, Aysha (Cristina Parku), la migliore amica di Leila e Viola (Isabella Ferrari), la vicina di casa. Completano il cast di Sei Donne Il Mistero di Leila, Maurizio Lastrico nel ruolo di Gregorio, il patrigno di Leila, Pier Giorgio Bellocchio in quelli di Roberto, l’ex marito di Anna, e Gianfelice Imparato, che interpreta il Procuratore capo Marcello Trifoni.