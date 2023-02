Isotta Tomazzoni, che adesso ha scelto di accorciare il nome in Isotta Tom, è una giovanissima cantautrice piena di iniziative, che l’hanno portata anche in Cina. L’ho già ospitata nei miei programmi ed è sempre bello interagire con questa splendida ragazza. Nel suo nuovo video “Il genio” lei si mette a nudo, in tutti i sensi, per ironizzare sugli influencer in cerca di like. Chiaramente anche io ho fatto ironia sul fatto se si vedesse o no il capezzolo tra i suoi lunghi capelli.

Ma si è visto? Guarda il video della diretta We Have a Dream con l’intervista e la clip de “Il genio” e lo scoprirai.

Ecco intanto alcune cose che ha fatto questa ragazza.

Isotta Tomazzoni nasce il 4 ottobre 1996 a Rovereto in Trentino Alto-Adige, ma in lei scorre anche sangue siculo da parte materna. Cresce respirando l’aria fresca dei monti, con la fortuna di viaggiare fin da piccola con la sua famiglia per l’Europa. Decide di studiare lingue al Liceo Linguistico di Rovereto e nel febbraio 2019 si laurea come “Esperta Linguistica per le Relazioni Internazionali” all’Università di Milano.

Fin da piccola è vicina alle Arti per sensibilità e curiosità verso le stesse. All’età di nove anni si iscrive alla Scuola Musicale di Rovereto per studiare solfeggio e pianoforte e simultaneamente balla modern-jazz con il maestro di una compagnia di Trento. Dai 13 anni, Isotta inizia a unire la sua espressività corporea con quella vocale, partecipando e portando nei teatri sociali trentini alcuni musical, tra cui Rent e Les Misérables. Isotta comincia anche a suonare e cantare con alcune band rock e metal e partecipare ai primi concorsi canori: la sua band riesce nel 2012 a portare a teatro un musical rock in italiano, da loro scritto e composto. Nel 2017 finalmente incide il suo primo CD, ufficialmente uscito nel 2018 e reso pubblico su Spotify nel 2019. Già nel 2017 decide di far concorrere uno suo brano a Sanremo giovani, superando le prime fasi regionali e le seconde a Milano, fino ad arrivare nella regione ligure per giocarsi la semifinale. È respirando l’aria dell’Ariston a Sanremo che tiene i suoi primi concerti, assieme ad altri giovani artisti e vende con gran soddisfazione i suoi primi CD.

Apre subito dopo l’esperienza a Sanremo un canale YouTube, dove promuove le sue canzoni, facendo la regia dei videoclip musicali: “Isotta • Sudden Drop” è stato nel 2018 il suo primo videoclip, concomitante agli studi universitari. È proprio all’Università, nel 2017 che i docenti di lingua cinese propongono a Isotta di partecipare al Chinese bridge Competition (in cinese 汉语桥), ovvero l’unica competizione nazionale linguistica ed artistica, che mette a confronto gli studenti di tutta Italia, con la promessa di un viaggio in Cina. Si tratta di creare un ponte culturale tra l’Occidente e l’Oriente: Isotta viene esortata dai docenti cinesi nel portare un suo brano tradotto in cinese, riadattando il testo e mantenendo la melodia originale, che a loro tanto aveva entusiasmato.

Vince così cantando, il premio artistico, con la sua canzone “悠悠中华情”; allora vola a Pechino e Shanghai e tocca la Cina e la sua realtà culturale con mano.

Partecipa nel 2018 a Rds Academy, concorso nazionale per talenti radiofonici, volto a diventare speaker Rds, in cui Isotta si aggiudica la finale in prima serata su RealTime, dopo essere stata scelta fra oltre 5000 video-provini. Una delle prove consisteva nel volare allo Ziggo Dome ad Amsterdam come inviata speciale Rds al concerto degli U2.

Aver avuto l’occasione di raccontare il pre-show e trasmettere, a sua volta, quell’energia di attesa tramite la voce in radio, è stata la realizzazione di un sogno.

Presa maggior consapevolezza dell’uso voce e delle sue potenzialità espressive, l’esperienza da radiofonica diventa televisiva: Isotta viene selezionata tra i 100 giudici musicali di “All Together Now”, music show su Canale5 presentato da Michelle Hunziker con la partecipazione sul muro umano dei 100 di JAx. Dalla prima edizione Isotta prende quindi parte a questo nuovo format televisivo negli Studi di Cinecittà, in cui deve giudicare le voci dei concorrenti assieme agli altri 99 giudici, posizionati su un muro di 8m.

La cantautrice si trasferisce poi a Bologna, dove si forma come attrice alla Scuola di Teatro A. Galante Garrone, assieme al fratello Lorenzo. Percorso interrotto dal primo lockdown mondiale, da cui tuttavia, oltre alle difficoltà, emergono anche nuovi spunti di riflessione ed ispirazioni artistiche. “Viandanti” è l’ultimo brano di Isotta, di cui ha composto la musica, scritto il testo e girato il videoclip nell’estate 2020, con l’esigenza comunicativa di rappresentare la bellezza del contatto e dell’incontro disinteressato, mettendo a luce il potenziale di ogni persona s’incontri nelle strade – da cui il titolo “Viandanti”. Il corto musicale ha coinvolto anche le gallerie d’arte bolognesi come “Galleria di Squadro” e “Italian Art Touch”, con l’artista Ennio Naso, che ha prestato la sua opera “Love” ai fini espressivi del video. Il singolo ha avuto un riscontro più che positivo: in Trentino e in Emilia le radio lo hanno trasmesso da subito in alta rotazione, seguite anche da web radio napoletane e torinesi, spingendo Isotta a voler farne una versione francese, ancora da promuovere in Francia.

Inoltre, Isotta decide di presentare il suo album al Teatro R. Zandonai di Rovereto in maniera inedita, in una sorta di teatro-danza, portando sul palco le sue canzoni e il suo modo di raccontarle anche attraverso il corpo.

Il percorso teatrale biennale si conclude nel novembre 2021 con il diploma di attrice.

Isotta ha lavorato poi al festival del Teatro Antico sulla Tragedia greca, dove ha scritto nuovi brani con il tamburello, che usciranno nel 2023. Ultima uscita estiva è stata “Pescepalla” con al basso Faso di Elio e Le storie tese e “Genio”, che apre il suo 2023 musicale. Isotta sta lavorando per finire il suo album e nel frattempo ha vinto una borsa di studio per un corso di Alta Formazione in BSMT.

