Dopo la pausa di venerdì scorso, Buongiorno Mamma 2 torna in onda con un doppio appuntamento tornando ad occupare il prime time di venerdì oltre a quello di oggi. Le anticipazioni della prossima puntata, la quarta di questa stagione, lascia pensare che niente di buono è in arrivo e, in particolare, una sconvolgente verità rovinerà la vita di Sole e quella di Anna.

In particolare, la trama di Buongiorno Mamma 2 in onda il 3 marzo, rivela che Sole scoprirà la verità sulla sua vera mamma, ovvero Maurizia, e per questo cercherà rifugio da Agata e Mauro, a quel punto Anna proverà a cercare un contatto con lei ma senza molto successo. Anna e Guido riusciranno a riunire la loro famiglia che sta andando in pezzi? Interviene Agata con un’idea e un consiglio che forse può aiutarli o almeno così si spera.

Intanto Colaprico torna a Bracciano: ha rintracciato Mauro Rombi e sa anche che Agata lavora con lui. Qui scopre una verità sconcertante su Sole: si sfoga con Agata, che gli consiglia di tacere per il bene della ragazza mentre Michelino cerca il modo di riunire la sua famiglia, Francesca e Karim si avvicinano sempre più mentre Agata rimane profondamente turbata quando realizza che l’uomo di cui si è innamorata non è stato sincero: Mauro infatti le confessa di aver conosciuto Maurizia da bambino, al Binsky Point.

Prima di scoprire il resto, i fan faranno meglio a seguire la puntata in onda oggi, 28 febbraio, di Buongiorno Mamma 2. Le anticipazioni rivelano che la coppia Anna – Guido entra in profonda crisi: lei è decisa a raccontare a Sole la verità sulla sua nascita, mentre Guido è di parere contrario. Jacopo con un sotterfugio ruba alcune ricette al nonno medico, Francesca frequenta Paolo pur sapendo che è sposato e Sole incontra di nascosto Vincenzo.