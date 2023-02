Il prezzo degli Xiaomi 13 subisce già un primo taglio, in questa fase di pre-lancio dei dispositivi top di gamma. Su Amazon è possibile già puntare al loro acquisto risparmiando non poco sul valore di listino, fermo restando che poi i dispositivi arriveranno dal giorno 12 marzo ossia dal via effettivo alle vendite della serie.

Chi punta allo Xiaomi 13 preferisce magari la compattezza del dispositivo con schermo da 6,36 pollici a risoluzione Full-HD+. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm che si abbina a 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X in base ai modelli di riferimento e a 256 GB di storage. La fotocamera principale posteriore ha 3 sensori: quello Sony IMX800 da 50 MP, quello ultra-grandangolare da 12 MP e quello tele da 10 MP. Per i selfie invece c’è un sensore da 32 MP. Tra le altre caratteristiche di rilievo, c’è la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere e la batteria da 4500 mAh. Il prezzo attuale di questa soluzione è ora pari a 999,90 euro e non a 1099,90 euro (come da listino) per l’esemplare da 8GB di RAM e 256 GB di memoria), invece 1079,90 euro anziché 1199,90 euro per l’esemplare che differisce dal primo per i 256 GB di storage.

Offerta Xiaomi 13 - Smartphone 8+256GB, FHD+ 120Hz AMOLED 6.36", Snapdragon 8... Dotato di una tripla fotocamera co-ingegnerizzata Leica, lo Xiaomi 13...

Xiaomi 13 è dotato di un display AMOLED piatto da 6,36" a 120 Hz con...

Lo Xiaomi 13 Pro ha un display da ben 6,73 pollici. Il processore è lo stesso del fratello minore ma affiancato da 12 GB di RAM. La fotocamera principale ha il sensore principale Sony IMX989 da 50 MP, il sensore ultra-grandangolare da 50 MP e sensore tele da 50 MP. Resta invariata la fotocamera anteriore da 32 MP. Confermata naturalmente la resistenza ad acqua e polveri, cresce invece l’amperaggio della batteria fino a 4820 mAh con supporto a ricarica rapida. Il costo di questa proposta è di 1299 euro anziché 1399,90 euro per un risparmio immediato di ben 100 euro.