Sul fatto che i prossimi iPhone 15 abbiano a disposizione una porta di connessione USB-C al posto di quella Lightning non c’è alcun dubbio. La scelta per Apple è stata forzata e guidata dalle nuove normative dell’Unione Europea che hanno spinto per tecnologie comuni di ricarica e di trasferimento dati per tutti i dispositivi mobili e non solo. La notizia di queste ore è tuttavia abbastanza significativa rispetto a quanto già noto: l’azienda di Cupertino sarebbe intenzionata a fare in modo che solo accessori originali e certificati possano funzionare al meglio con i suoi dispositivi, non quelli di produttori di terze parti non autorizzati (e magari più economici).

L’anticipazione giunge dall’informatore ShrimpApplePro che ha condiviso una serie di tweet in merito alla questione. Proprio sugli iPhone 15 di Apple saranno supportati in via ufficiale solo gli accessori USB-C che sono stati certificati dal programma Made for iPhone (MFi) di Apple. Questi ultimi, come è accaduto dal 2012 in riferimento alla porta Lighntning, conterranno un circuito integrato che ne confermi l’autenticità al momento di una connessione.

Il sistema già rodato dunque arriverebbe anche per i prossimi melafonini 2023: utilizzando cuffie, alimentatori e altri accessori non verificati si potrebbe avere un’esperienza non proprio ottimale. Prima di tutto, i nuovi melafonini restituirebbero senz’altro l’avvio di accessorio collegato non originale, invitando l’utente a passare ad altro hardware. Ancora, sempre secondo il leaker già menzionato, si potrebbe incorrere anche in limitazioni non di poco conto: ad esempio, la velocità di trasferimento dei dati e quella di ricarica potrebbe essere ridimensionata.

Il trucchetto di Apple per rendere ottimale solo l’esperienza dei suoi iPhone 15 con accessori originali o verificati Apple si presenta un po’ come una scelta dagli effetti non centro trascurabili. Mentre l’Unione Europea sta lavorando per uniformare le tecnologie di carica e di trasferimento alla sola porta USB-C, appare evidente che a Cupertino si cerchi comunque di distinguere il proprio standard rispetto a quello di altri produttori. Per farla breve, ad esempio, un cavo di alimentazione per dispositivo Samsung USB-C potrà comunque funzionare anche per i prossimi melafonini, ma l’utente potrebbe doversi accontentare di tempi di carica più lunghi e magari anche di un trasferimento di dati meno repentino.