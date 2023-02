Che hanno combinato a questo giro Gemitaiz con Franco126 e Ketama126? La storia è quella del progetto Lovegang126, una desinenza numerica che ritorna spesso per omaggiare i luoghi dell’amicizia. Il collettivo e il rapper romano uniscono le forze in Marciapiedi, il nuovo singolo.

Marciapiedi, questo il titolo del brano, sarà fuori mercoledì 1° marzo a partire da mezzanotte.

Il brano, oltre alla triade di artisti con nomi da record, vanta la produzione di Drone126 e Il Tre. Per Gemitaiz, Franco126 e Drone126 è l’ennesima occasione per lavorare insieme dopo Senza Di Me, singolo estratto da Quello Che Vi Consiglio Vol.8 di Gemitaiz con la partecipazione di Venerus.

Non è ancora dato sapere se questo featuring tra tre mostri sacri del flow italiano sia un preannuncio di un futuro disco. Di fatto, non appena i tre artisti hanno annunciato il nuovo singolo della Lovegang126 i fan sono esplosi di gioia.

Lovegang126 è un progetto nato a Roma nel 2022. Il numero 126 è un riferimento ai 126 scalini che nella Capitale collegano Via Dandolo a Viale Glorioso, i luoghi preferiti dai membri del collettivo nei quali hanno scoperto la loro amicizia e condiviso le prime esperienze.

La Lovegang126 è composta da Asp126, Franco126, Ketama126, Pretty Solero e Ugo Borghetti insieme ai producer Drone126 e Nino Brown. Il primo singolo lanciato dalla Lovegang 126 è Signor Prefetto, un brano in cui il collettivo partecipa al completo.

Nell’artwork del prossimo singolo che vede Gemitaiz con Franco126 e Ketama126 vediamo i tre artisti disegnati in uno stile che ricorda la street art.

L’ultimo album di Gemitaiz è Eclissi (2022), nel quale non sono mancati ospiti eccellenti come Sfera Ebbasta (Pornstar) ma anche Coez e Marracash (K.O.). Recentemente il rapper romano ha ribadito le sue posizioni antifasciste a seguito dello spiacevole episodio accaduto a Firenze di fronte a un liceo.

