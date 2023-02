Quando c’è bisogno di monitorare l’attività fisica ci si può affidare anche a braccialetti fitness che hanno il compito di riuscire a fornire dati accurati, senza che si debbano spendere cifre troppo elevate. Tra i migliori in circolazione ritroviamo senza ombra di dubbio lo Xiaomi Mi Band 7, in attesa poi di scoprire la nuova edizione che proporrà l’azienda cinese. Attualmente questo Xiaomi Mi Band 7 si ritrova anche ad un prezzo decisamente più conveniente su Amazon e può essere l’occasione giusta per acquistarlo.

Concentriamoci su Xiaomi Mi Band 7 con l’offerta di fine febbraio su Amazon: il prezzo aggiornato

Nuove occasioni oggi, dunque, dopo quella trattata di recente. Vediamo a questo punto l’offerta proposta quest’oggi dal famoso sito di e-commerce per questo braccialetto fitness di ultima generazione brandizzato Xiaomi. Nel dettaglio è stato sottoposto ad uno sconto del 25%, applicato sul prezzo precedente di 59,99 euro. Questo significa che, nella giornata odierna, è possibile acquistare questo Xiaomi Mi Band 7 al prezzo di 45,06 euro, cifra decisamente più conveniente ed interessante.

Stiamo parlando infatti dell’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto. La disponibilità è immediata e nel giro di 24 ore dall’acquisto questo Xiaomi Mi Band 7 arriverà nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. A questo punto rinfreschiamovi un po’ la memoria sulle specifiche tecniche che alimentano questo fitness tracker. Parliamo di un device che fa leva su un display AMOLED da 1,62 pollici e che può contare su oltre 100 quadranti dinamici.

A fare però la differenza è l’aspetto salute, visto come questo Xiaomi Mi Band 7 sia un ottimo alleato per l’analisi del massimo consumo di ossigeno nel sangue, ma c’è anche il monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel sangue. Chiaramente non manca il monitoraggio della frequenza cardiaca, approfondendo anche la questione relativa alla qualità del sonno, con un approfondimento delle varie fasi. Trattandosi poi di un fitness tracker c’è il supporto ad oltre 110 modalità sportive. A questo prezzo è assolutamente un ottimo affare.