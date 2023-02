Non sappiamo ancora se Temptation Island tornerà in onda oppure no, fatto sta che Filippo Bisciglia potrebbe finalmente tornare in tv e questa volta come inviato all’Isola dei Famosi 2023. Ilary Blasi è pronta ad alzare il sipario della nuova edizione del reality di Canale5 e i rumors continuano a farsi sempre più insistenti a cominciare proprio da quelli relativi all’inviato. Nei giorni scorsi si è detto, senza conferma ufficiale, che Alvin non prenderà parte al programma e che non sarà nuovamente inviato in Honduras al fianco dell’amica conduttrice, e allora chi prenderà il suo posto?

Alla domanda prova a rispondere Dagospia.it rivelando al riguardo: “Il nuovo inviato potrebbe essere Filippo Bisciglia”. Il conduttore molto amato dal pubblico di Temptation Island, la cui messa in onda è saltata nell’estate del 2022, potrebbe essere un’ottima scelta per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi dopo le polemiche che hanno spesso travolto la conduzione di Alvin.

Proprio quest’ultimo, stando a quanto riportato dal settimanale Di Più, sembra che non sarà ancora a bordo del programma per via di una serie di litigi avvenuti dietro le quinte con Ilary Blasi, liti che hanno reso tesi i loro rapporti tant’è che una fonte avrebbe rivelato che i due non si sopportano più. Le discussioni avrebbero spinto Alvin ad un aut aut al grido di: “O io o lei, per quanto mi riguarda la mia esperienza finisce qui”.

Al momento anche l’arrivo di Filippo Bisciglia nel programma di Canale5 rimane tutto da confermare ma sicuramente il pubblico di Canale5 apprezzerebbe il cambio di guardia in Honduras, quando arriverà la conferma ufficiale? Da parte dei diretti interessati tutto tace.