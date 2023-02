Si torna a parlare in queste ore di Samsung Galaxy S23, in merito ad una questione che forse non farà particolarmente piacere ai potenziali acquirenti dello smartphone. Nello specifico, sembrano più diffusi del previsto i problemi riguardanti la connessione WiFi instabile per i top di gamma Android che sono stati di recente lanciati sul mercato. Come sempre avviene in questi casi, al netto della spesa affrontata per l’acquisto di un modello di fascia alta, nessun lancio di device appare perfetto e privo di imprevisti, se non altro perché l’esame su larga scala è e sarà sempre imparagonabile ai test interni.

Più diffusi del previsto i problemi per il Samsung Galaxy S23 con connessione WiFi: la situazione aggiornata

A testimonianza del fatto che nei primi giorni potrebbero sorgere alcuni problemi, di recente alcuni utenti che hanno deciso di dare immediatamente fiducia ai nuovi Samsung Galaxy S23 stanno segnalando di dover affrontare problemi relativi al Wi-Fi. Altro aggiornamento sul problema trattato ieri, dunque. Va detto, come anticipato ieri, che l’anomalie sembra investire soprattutto i dispositivi Ultra, ma sul web si trovano qua e là anche segnalazioni che investono i modelli standard.

Stando ai report condivisi anche da fonti importanti, come nel caso di SamMobile, pare che il problema si verifica sui telefoni collegati a una rete Wi-Fi 6. Anche nel caso in cui l’opzione per passare ai dati mobili nella sezione Wi-Fi intelligente dovesse risultare disabilitata, il problema rischia di persistere. C’è poco che possiate fare, dunque, anche se da canali ufficiosi risulta che i tecnici siano già a conoscenza del bug, con la ferma intenzione di risolverlo a breve termine tramite aggiornamento software.

A voi come vanno le cose? Notate anomalie dopo aver acquistato e testato i vari Samsung Galaxy S23?