Nel corso della famosa fiera tecnologica Mobile World Congress 2023 (MWC) di Barcellona, il colosso Xiaomi, oltre alla sua nuova linea di smartphone top di gamma della serie Xiaomi 13, ha presentato anche la sua linea di accessori, ufficializzando lo smartwatch Xiaomi Watch S1 Pro e gli auricolari true-wireless premium Xiaomi Buds 4 Pro. Non ci resta che andare a scoprire insieme i dettagli, le specifiche tecniche complete, la disponibilità e il prezzo in Italia di questi nuovi prodotti

Lo Xiaomi Watch S1 Pro presenta un display AMOLED da 1,47 pollici in vetro zaffiro, corpo in acciaio, una corona rotante, una risoluzione HD (480 x 480 pixel) a 326 ppi, una luminosità fino a 600 nits. A bordo troviamo un microfono ed uno speaker (utile per le chiamate Bluetooth 5.2), le connettività GPS, NFC (per eseguire pagamenti digitali), un supporto per la ricarica wireless e l’impermeabilità fino a 5ATM. Come funzionalità, il wereable presenta fino a 100 watchfaces diverse ed il monitoraggio per l’attività fisica anche in modalità automatica. Come sensori è possibile sfruttare il GPS integrato, un sensore di frequenza cardiaca, il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), il sensore di temperature e sensore di pressione atmosferica. Il dispositivo è compatibile con iOS 10 o superiore, Android 6.0 o superiore, ed è alimentato da una batteria da 500mAh, fino a 14 ore di autonomia e con tempo di ricarica inferiore di 85 minuti.

Quanto agli Xiaomi Buds 4 Pro, questi fantastici auricolari sono venduti in due bellissime colorazioni, ossia Star Gold e Space Black. Le cuffie presentano diverse funzionalità, tra cui la modalità ANC fino a 48 dB e 6 livelli diversi, la modalità di trasparenza, un audio dimensionale integrato e la connettività dual device. Parliamo, inoltre, di cuffie TWS in-ear dotate di driver dinamici da 11mm, supporto all’audio spaziale a 360°, Hi-Res Wireless, LHDC 4.0 e connettività Bluetooth 5.3. La batteria assicura un’autonomia di 9 ore per le cuffie, mentre 38 ore per il case di ricarica (supporta anche la ricarica wireless). Per quanto riguarda la disponibilità ed il prezzo dei due prodotti, lo Xiaomi Watch S1 Pro può essere acquistato a partire dal prezzo di 299,99 euro su mi.com, Amazon e presso Xiaomi Store Italia, mentre gli auricolari Xiaomi Buds 4 Pro sono già disponibili a partire da 249,99 euro su mi.com e Xiaomi Store Italia.

