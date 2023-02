Uomini e Donne non va in onda il 28 febbraio, e forse lo stesso farà nei giorni scorsi. Proprio nelle scorse ore Mediaset ha confermato che il programma di Maria de Filippi, e a seguire anche Amici, non andranno in onda nel pomeriggio di Canale5 lasciando il posto alle repliche di Buongiorno Mamma 2. La fiction con Raoul Bova venerdì sera ha ceduto il suo posto ad uno speciale per ricordare Maurizio Costanzo ma domani tornerà in onda e non solo in replica ma anche in prima serata.

Secondo quanto annunciato sembra proprio che Uomini e Donne non va in onda il 28 febbraio lasciando il posto alle repliche della fiction che inizieranno subito dopo la messa in onda di Beautiful e fino a quando non farà lo stesso Terra Amara. Al momento sembra che nemmeno Amici andrà in onda domani mentre la programmazione dovrebbe tornare normale a partire da mercoledì dando così il tempo a Maria De Filippi di tornare in pista per poi portare avanti le registrazioni dei suoi show in onda su Canale5.

Il cambiamento rimane subito dietro l’angolo in questi casi e quindi domani potrebbero esserci notizie più certe riguardo alla messa in onda dei suoi programma. Per quanto riguarda Buongiorno Mamma 2, invece, la fiction andrà in onda domani pomeriggio in replica e in prima serata sarà in tv con la messa in onda della terza puntata e lo stesso farà venerdì recuperando così il salto di venerdì sera.

Ecco il video del momento: