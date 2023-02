La terza e ultima puntata di Fiori Sopra L’Inferno, in onda stasera 27 febbraio, arriva alla fine delle indagini di Teresa Battaglia: chi è il killer a cui sta dando la caccia?

La nuova fiction di Rai1, basata sul romanzo di Ilaria Tuti, segue la storia di un’esperta profiler di sessant’anni. Algida, ruvida, Teresa Battaglia giunge in una piccola città friulana per indagare sulla morte di in un ingegnere. Teresa dovrà anche fare i conti con i primi sintomi dell’Alzheimer, un male subdolo, che comincia a provocarle i primi buchi di memoria, rischiando di compromettere il suo lavoro.

Stasera andrà in onda la terza e ultima puntata di Fiori Sopra L’Inferno. Ecco le anticipazioni.

Il cadavere di Viesel viene portato via mentre Teresa analizza la scena: anche stavolta il killer ha organizzato l’aggressione e ha sottratto qualcosa alla vittima. Nel caso di Visiel, la pelle. Rientrata in ufficio Teresa trova una sorpresa: Marini e Parisi le hanno regalato un orologio per il compleanno. Teresa è preoccupata perché quella sera dovrà fare ulteriori esami. Mentre si appresta a fare la Tac, ha un’intuizione: il killer sta proteggendo quei 4 bambini e all’appello manca Mathias. Intanto la scientifica ha trovato tracce di sangue: finalmente avranno il DNA del killer.

A Travenì è San Nicola e tutti si preparano alla discesa dei Krampus. Le luci si spengono, tra lo stupore e la rabbia di Teresa, e i diavoli si mescolano alle persone. In quel disordine c’è anche l’uomo dal tabarro. Intanto una figura imponente attira l’attenzione di Marini: è Lucas Ebran. L’uomo scappa però Marini lo blocca. Il volto di Teresa si distende, ma all’improvviso l’urlo di una donna squarcia l’aria: è sparito un bambino!

Nel cast di Fiori Sopra L’Inferno: Elena Sofia Ricci nei panni di Teresa Battaglia; Giuseppe Spata è Massimo Marini; Gianluca Gobbi è Giacomo Parisi; Massimo Rigo è Hans Knauss; Urs Remond è il Dottor Ian; Lorenzo McGovern Zaini è Mathias; Vittorio Garofalo è Diego; Ruben Santiago Vecchi è Oliver; Tosca Forestieri è Lucia; Mario Ermito è Andreas; Luigi Petrucci è Giulio Nistri; Christian Burruano è Gaetano Brughi; Leda Kreider è Melania Kravina; Maria Sole Mansutti è Vittoria; Riccardo Cicogna è Lucas Ebran; Enea Barozzi è David Knauss; e Lorenzo Acquaviva è il Questore Ambrosini.

L’appuntamento con la seconda puntata di Fiori Sopra L’Inferno è alle 21:30 su Rai1.

