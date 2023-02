Sono in tanti i fan degli sticker WhatsApp, gli adesivi sempre più presenti nella chat del servizio di messaggistica. Per questo motivo, gli sviluppatori hanno appena introdotto in beta uno strumento che consente di personalizzarli con foto e immagini personali, con una procedura semplicissima e veloce. La novità di rilievo è stata appena scoperta nella versione di test di WhatsApp per iOS disponibile via TestFlight e dunque risulta essere un’implementazione esclusiva degli iPhone (ma di certo solo per ora). Per la cronaca, questa è supportata da un’API iOS 16 ufficiale e rende inutile il ricorso ad applicazioni di terze parti deputate allo stesso scopo.

L’immagine fornita dall’informatore WABetaInfo e presente ad inizio articolo presenta un paio di screenshot delle semplici operazioni che porteranno alla creazione di uno sticker WhatsApp decisamente personalizzato. Dopo aver estratto un soggetto da un’immagine presente sul telefono, gli utenti non dovranno fare altro che incollarlo semplicemente all’interno di una chat per creare un adesivo nuovo di zecca. All’interno di WhatsApp, quel ritaglio sarà automaticamente convertito in sticker appunto e potrà essere condiviso nelle chat, salvato e aggiunto alla propria raccolta per essere richiamato in qualsiasi momento.

Quanto venuto fuori in queste ore dalla versione di test di WhatsApp per iOS è senz’altro una funzione “acerba”. Ci si aspetta che i nuovi adesivi personali possano poi essere ulteriormente modificati, attraverso qualche strumento di post-editing, magari aggiungendo elementi grafici a piacimento. Lo sviluppo della novità dovrebbe prendere dunque ancora del tempo e il rilascio definitivo della funzione non essere poi così prossimo. Naturalmente, non durerà a lungo l’esclusività della feature solo per gli iPhone: già nelle prossime settimane, anche per gli smartphone Android, potrebbe essere approntata la corrispondente beta, attraverso il consueto canale di test del Play Store. Lo scopriremo ben presto.

Continua a leggere su optimagazine.com