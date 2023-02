Stiamo assistendo ad una vera e propria pioggia di SMS ma soprattutto mail con oggetto un presunto buono Amazon da 1000 euro in regalo a clienti abituali del noto e-commerce. Proprio dei fortunati utenti sarebbero i destinatari di una carta regalo davvero corposa per effettuare nuovi acquisti: meglio chiarire subito che non si tratta di un’iniziativa ufficiale e reale, semmai dell’ennesimo tentativo di truffa ai danni di persone particolarmente ingenue e comunque pericolosissimo.

A metterci in guardia dall’ultimo raggiro è la stessa Amazon che risponde ai dubbi di un cliente su Twitter e pure la Polizia Postale: non c’è nessun concorso o gioco a premi grazie al quale è possibile ottenere un buono Amazon dell’importo di ben 1000 euro. Piuttosto, si corrono rischi reali e concreti cadendo nella trappola di criminali web che vogliono solo carpire i dati sensibili delle vittime di turno.

Capiamo esattamente come si struttura la nuova trappola, visionando l’immagine di apertura articolo in cui l’annuncio del finto premio ricevuto è in bella vista. In pratica, il malcapitato viene raggiunto (soprattutto via mail) dalla comunicazione del premio vinto. La trappola risiede nella richiesta presentata al cliente abituale, ossia quella di riempire un modulo per ottenere proprio il buono Amazon da 1000 euro a lui associato. Non c’è nessuna carta regalo ad attenderci, semmai la certezza di far cadere nelle mani sbagliate i dati del form proposto. Tra le informazioni richieste ci saranno quelle relative ai propri dati anagrafici, i numeri di telefono, per non parlare di quelle più sensibili relativi ai dati bancari e di carte di credito e di debito. Non è mai superfluo ribadire dunque che non dovrà mai essere corrisposto alcun dato, per non essere vittime del raggiro. La stessa Amazon ricorda che né ora, né in alcuna altra occasione invierà comunicazioni simili e dunque varrà sempre l’invito a cestinare proposte simili e non dargli alcun seguito.

